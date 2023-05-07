Есть сразу несколько "кандидатов": какие продукты подешевеют, а какие подорожают к лету

Что будет с ценами на продукты в Украине ближе к лету

Некоторые продукты в Украине поднимутся в цене ближе к началу лета, но при этом некоторые должны и подешеветь.

Как заявил в комментарии KP.UA президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, ближе к лету в Украине стоит ожидать падения цен на свежую зелень.

Также, по его ожиданиям, ценник упадет на тепличные огурцы, помидоры и редис.

"Когда теплеет, овощи начинают дешеветь очень быстро — редис вообще будет очень дешевый", — сказал он.

Эксперт также отметил, что в Украине должно подешеветь сало. Произойдет это тогда, когда погода станет устойчиво теплой.

"Подорожают фрукты, клубника будет вначале очень дорогая, потом цены снизятся. Также могут подорожать молоко и молочные продукты.", — добавил он.

В то же время экономист Владислав Банков рассказал, что нынешнее падение цен на яйца — нормальное явление, а совсем скоро они снова поднимутся в цене. Также он прогнозирует, что к лету должны подешеветь сезонные овощи и ягоды. При этом эксперт не верит в снижение ценников на остальные продукты из-за роста налогов и ужесточения регуляторных норм.

Как заявил в комментарии изданию аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак, рост цен в рамках 1-3 гривен могут показать молочка, яйца, мясные продукты и рыба. При этом эксперт уверен, что резкого изменения ценников ожидать не стоит.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине за неделю подешевел популярный овощ.