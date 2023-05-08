Сразу на 110 гривен: ТОП-5 продуктов, которые подешевели в Украине в мае

Больше всего изменились цены на огурцы

В мае в Украине изменились цены на некоторые популярные у покупателей продукты. В частности подешевели яйца, сало, огурцы, гречка и сахар. "Телеграф" рассказывает, какие сейчас ценники в крупных украинских супермаркетах на эти пять продуктов.

По данным портала "Минфин", больше всего в период с апреля по май изменилась стоимость огурцов. Овощ стал дешевле практически на 80 гривен, хотя до этого цены на него росли с каждым месяцем, начиная с декабря 2022 года и в апреле побили все рекорды — овощ обходился покупателям в 184,63 грн/кг.

Цены на яйца в супермаркетах

Средняя стоимость десятка куриных яиц "Квочка" в мае составляет 67,37 грн, а месяцем ранее — 70,60. Подешевели также куриные яйца "Ясенсвит". Сейчас продукт обходится в 68,12 за десяток, что ровно на 6 гривен дешевле, чем в апреле.

Цены на сало в супермаркетах

В мае упали цены на соленое сало. Сейчас продукт в среднем стоит 256,30 грн. В апреле на него был установлен ценник 261,27.

Цены на огурцы в супермаркетах

Огурцы в этом месяц вновь удивили своей стоимостью. Овощ резко подешевел со 184,63 до 109 гривен за килограмм. Колючие огурцы упали в цене на 110 гривен за этот период и сейчас обходятся в 99,90. Тепличные огурцы стали дешевле со 119,94 до 85,90. Цена на гладкие огурцы изменилась со 132,17 до 103,68. Также заметно снизилась стоимость короткоплодных огурцов — со 163,37 до 85,80.

Цены на гречку в супермаркетах

Гречка в период с апреля по май подешевела на несколько гривен. Сейчас средняя ее стоимость составляет 52,43 грн, а ранее — 55,09.

Цены на сахар в супермаркетах

В сравнении с вышеперечисленными продуктами стоимость сахара изменилась незначительно — с 33,73 до 33,27 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как изменятся цены на популярные продукты в Украине к лету. Эксперты рассказали, что станет дешевле, а что, наоборот, подорожает.