Холодная погода наделала неприятностей: чего ждать от цен на клубнику в Украине

На стоимость популярной ягоды сильно влияет сезонный фактор

К лету в Украине ожидается спад цен на некоторые продукты, популярные у покупателей овощи, а также на клубнику. Ценники на ягоду станут ниже примерно в середине июня.

Исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин и аналитик УКАБ Максим Гопка рассказали, чего ждать от цен на клубнику в этом году. Об этом сообщает 24 канал.

По словам Пендзина, на стоимость популярной ягоды сильно влияет сезонный фактор. Сейчас килограмм клубники стоит в магазинах 150 – 180 гривен за килограмм. А в опте – где-то 120 гривен. Зимой же ценники на нее были от 250 до 400 гривен за килограмм.

"Стоит отметить, что клубника будет дорога ровно, пока не уйдет с открытого грунта нашей территории. Как правило, это начало июня. Но есть еще один момент – это то, что сейчас холодно. Поэтому ориентироваться нужно где-то на середину июня", — отметил Пендзин.

В то же время Максим Гопка считает, что высокие цены на фрукты в Украине будут до конца мая.

"Уже второй год негативное влияние на рынок Украины оказывает отсутствие предложения ягоды из южных регионов, сейчас цены на черешню и клубнику выросли по сравнению с прошлым годом. В этом году ягоды из открытого грунта на внутренний рынок попадут позже, чем в прошлом", — сказал он.

Главной причиной задержки стала холодная и влажная погода. Потому цены начнут падать только тогда, когда увеличится предложение от отечественных производителей. По мнению Гопки, это произойдет в первой половине июня.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине впервые за несколько месяцев выросли цены на один из самых популярных у покупателей продуктов.