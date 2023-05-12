На 30-50%: что будет с ценами на яйца в Украине летом

В сравнении с началом весны стоимость должна значительно измениться

Летом текущего года в Украине ожидается спад цен на куриные яйца, которые на ряду с другими популярными у покупателей продуктами начали дешеветь уже в мае. Цена должна сократиться на 30-50%, как это традиционно происходит в этот период ежегодно.

Такой прогноз по ценам на куриные яйца озвучил эксперт по птицеводству и сотрудник НААН Олег Катеринич, пишет 24 канал.

По его словам, этим летом одно яйцо будет стоить в пределах 2,5-3 гривен. В сравнении с началом весны стоимость должна упасть практически на половину. Хотя уже назад отпускная цена с птицефабрик уже колебалась около 3 гривен.

Сейчас эта стоимость немного увеличилась, но это та минимальная отметка, которая в настоящее время более или менее оптимальна для производителя.

В то же время аналитик УКАБ Максим Гопка сообщает, что цены на куриные яйца начали падать с начала мая. После пасхи стоимость этого продукта в супермаркетах упала на 9–12% и варьируются в цене от 60,53–70 гривен за десяток.

"Поголовье кур-несушек постепенно восстанавливается и с потеплением и увеличением светлого дня расходы на электроэнергию снижаются, что также повлияет на себестоимость продукта. К средине лета цена может еще просесть на 15%", — подчеркнул Гопка.

Он также добавил, что снижению цен будут способствовать сразу несколько факторов: наращивание поголовья, увеличение предложения яиц от частных хозяйств, теплая погода, стабильность цен на корма.

Актуальные цены на яйца в супермаркетах

По данным портала "Минфин", в этом месяце подешевели куриные яйца "Квочка" (10 шт) и "Ясенсвит" (18 шт).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в мае в Украине значительно подорожал один из самых популярных у покупателей продуктов. Названы актуальные цены в супермаркетах.