В Украине к лету могут подешеветь некоторые продукты

В Украине может снизиться в цене сало

С наступлением потепления в Украине начинают дешеветь ранние овощи и зелень. Тепличные огурцы, помидоры, редис – первые кандидаты на снижение стоимости.

Об этом рассказывает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Среди других продуктов, которые должны упасть в цене — сало. Однако на мясо цены снижаться не будут.

Наибольший пик снижения стоимости овощей, утверждает экономист Андрей Мартынюк, придется на лето и продажа овощей украинского происхождения с открытого грунта. Александр Охрименко уверен, что некоторые продукты подорожают, среди них — импортные товары, в том числе клубника. В цене может вырасти молоко и молокопродукты.

В то же время в мире в апреле впервые за год начал расти показатель цен на продовольствие. Среди продуктов с повышенными котировками оказались сахар, рис, мясо. В то же время, цены на зерновые снизились по сравнению с предыдущим месяцем. К товарам, упавшим в цене также относятся соевое, рапсовое, подсолнечное и другие растительные масла. Отметим, что зерновые, зернобобовые и растительные масла разного типа составляют основу экспорта агропродукции Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине ценителям яблок придется выложить большую сумму, чем любимые фрукты. Они подорожали на несколько гривен, и причина не только в погоде.