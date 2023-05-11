В Україні до літа можуть подешевшати деякі продукти

В Україні може знизитися в ціні сало

З настанням потепління в Україні починають дешевшати ранні овочі та зелень. Тепличні огірки, помідори, редис — перші кандидати на зниження вартості.

Про це розповідає президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко. Серед інших продуктів, які мають впасти у вартості — сало. Однак на м'ясо ціни знижуватися не будуть.

Найбільший пік зниження вартості овочів, стверджує економіст Андрій Мартинюк припаде на літо і продаж овочів українського походження з відкритого грунту. Олександр Охріменко впевнений — деякі продукти подорожчають, серед них — імпортні товари, зокрема полуниця. В ціні може зрости молоко та молокопродукти.

Водночас в світі в квітні вперше за рік почав зростати показник цін на продовольство. Серед продуктів з підвищеними котируваннями опинилися цукор, рис, м'ясо. Водночас ціни на зернові знизилися у порівнянні з попереднім місяцем. До товарів, які впали в ціні також належать соєва, ріпакова, соняшникова та інші рослинні олії. Зазначимо, що зернові, зернобобові та рослинні олії різного типу складають основу експорту агропродукції України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні поціновувачам яблук доведеться викласти більшу суму за улюблені фрукти. Вони здорожчали на кілька гривень і причина не тільки в погоді.