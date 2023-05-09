В Україні стрімко дорожчають яблука: до природних причин додалася ще одна

В Україні відчутно подорожчав один із найулюбленіших і найдоступніших фруктів

В Україні стрімко дешевшають тепличні огірки, а от яблука, на новий врожай яких чекати ще довго, за кілька днів додали в ціні кілька гривень. Окрім звичайного сезонного чинника, цього року зростання цін на яблука зумовлене також труднощами в їх зберіганні через російські обстріли та проблеми з електропостачанням.

Про подорожчання яблук свідчать дані порталу "Мінфін".

Середня вартість українських яблук станом на 9 травня підвищилася порівняно із середньомісячними цінами квітня з 18,08 грн/кг до 21,30 грн/кг. При цьому яблука сорту "Айдаред" підскочили у ціні ще більше — з 24,26 грн/кг до 33,25 грн/кг.

Як раніше прогнозували аналітики EastFruit, зростання цін на яблука в Україні з березня до липня призведе до зростання імпорту цих фруктів, переважно з Польщі. Через різке зростання вартості засобів захисту рослин та дефіциту робочої сили, не всі садівники змогли вчасно провести обробку яблунь, що негативно позначилося на зберіганні продукції.

Як пояснив економіст інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак, запаси якісного яблука в українських фруктосховищах практично вичерпані.

"Це обумовлено, насамперед, терористичними атаками на об’єкти громадянської інфраструктури України, зокрема, на системи забезпечення електропостачання, що змусило багатьох садівників України відмовитися від планів зберігання яблук. Оскільки навіть мінімальні перебої в енергопостачанні сховищ можуть призвести до перепадів температури в камерах, це може призвести до повної втрати фруктів, що зберігаються там", — зазначив він.

Більше того, Андрій Ярмак додав, що цього сезону українські садівники можуть викорчувати рекордні площі садів. Справа в тому, що витрати на вирощування яблука в 2022 році були рекордно високими, що призвело до збитків для фермерів і змусило їх ухвалити рішення про викорчування.

Як повідомляв "Телеграф", в Україні останнім часом помітно впало в ціні соняшникова олія. Наприклад, пляшка "Олейни" ємністю 850 мл продається в середньому за 59,76 грн. При цьому у березні її середня ціна становила 62,75 грн.