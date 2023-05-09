В Украине стремительно дорожают яблоки: к естественным причинам добавилась еще одна

В Украине ощутимо подорожал один из самых любимых и доступных фруктов

В Украине стремительно дешевеют тепличные огурцы, а вот яблоки, нового урожая которых ждать еще долго, за несколько дней добавили в цене несколько гривен. Кроме обычного сезонного фактора, в этом году рост цен на яблоки обусловлен также трудностями в их хранении из-за российских обстрелов и проблем с электроснабжением.

О подорожании яблок свидетельствуют данные портала "Минфин".

Средняя стоимость украинских яблок по состоянию на 9 мая повысилась по сравнению со среднемесячными ценами апреля с 18,08 грн/кг до 21,30 грн/кг. При этом яблоки сорта "Айдаред" подскочили в цене еще больше — с 24,26 грн/кг до 33,25 грн/кг.

Как ранее прогнозировали аналитики EastFruit, рост цен на яблоки в Украине с марта по июль приведет к росту импорта этих фруктов, преимущественно из Польши. Из-за резкого роста стоимости средств защиты растений и дефицита рабочей силы, не все садоводы смогли вовремя провести обработки яблонь, что негативно сказалось на хранении продукции.

Как пояснил экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак, запасы качественного яблока в украинских фруктохранилищах практически исчерпаны.

"Это обусловлено, прежде всего, террористическими атаками на объекты гражданской инфраструктуры Украины, в частности, на системы обеспечения электроснабжения, что заставило многих садоводов Украины отказаться от планов по хранению яблок. Поскольку даже минимальные перебои в энергоснабжении хранилищ могут привести к перепадам температуры в камерах, это может привести к полной потере хранящихся там фруктов", — отметил он.

Более того, Андрей Ярмак добавил, что в нынешнем сезоне украинские садоводы могут выкорчевать рекордные площади садов. Дело в том, что затраты на выращивание яблока в 2022 году были рекордно высокими, что привело к убыткам для фермеров и заставило их принять решение о выкорчевывании.

Как сообщал "Телеграф", в Украине в последнее время заметно упало в цене подсолнечное масло. Например, бутылка "Олейны" емкостью 850 миллилитров продается в среднем за 59,76 грн. При этом в марте ее средняя цена составляла 62,75 грн.