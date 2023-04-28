Димова завіса для контрабанди: що відбувається на ринку тютюнової продукції і як це позначиться на цінах

Цигарки цього року зростуть у ціні, а за ними може подорожчати і контрафакт

Тютюновий ринок України привертає до себе пильну увагу, причому це стосується як "традиційної" його частини, так і сегмента електронних сигарет. І останнім таким скандальним фактом стала пропозиція заборонити електронні цигарки на законодавчому рівні, пояснюючи це тим, що вони нібито сприяють зростанню кількості курців.

Насправді ж це далеко не єдиний "сигнал" з тютюнового ринку України останніх місяців і "Телеграф" вирішив розібратися, що відбувається.

Легальний ринок – для ФСБ, нелегальний – для махінаторів

Парадоксально, але попри повномасштабну війну з росією, що триває понад рік, і вже 9 років конфлікт з державою-агресором, на гуртовому ринку тютюнових виробів продовжує існувати монополія компанії "Теддіс-Україна", пов’язаної з російською ФСБ.

Тільки офіційний дохід компанії у 2020-му році склав близько 55 мільярдів гривень від постачання сигарет у 50 тисяч роздрібних точок, і це не рахуючи продажів за готівковий розрахунок, що йдуть повз офіційну звітність.

Створена ще під час перебування президента Віктора Януковича бізнесменом Ігорем Кесаєвим, який володіє в Росії двома збройовими заводами, "Теддіс-Україна" успішно працює на ринку. Спільно з партнерами в особі іноземних компаній, які володіють великими тютюновими фабриками в Україні, та можливим політичним прикриттям у владі, компанія успішно контролює оптовий та багато в чому роздрібний ринок.

Також боляче б’є по бюджету країни й нелегальний ринок тютюнових виробів, через який бюджет, за словами голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетьманцева, недорахувався у 2022 році 20 млрд грн акцизів. Загальний обсяг тютюнового ринку в Україні оцінюється приблизно в 150 млрд грн.

Щоправда, є й інші оцінки втрат від "лівих цигарок" — від 13 млрд грн на думку маркетингової компанії "Кантар Україна", і до 30 млрд грн на думку шеф-редактора видання "Гроші.юа" Олександра Крамаренка.

Словом, не дивно, що на якомусь етапі терпіння у деяких чиновників не витримало і створена у грудні тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань діяльності спецслужб у сфері економіки, одне із засідань присвятило тютюновому ринку.

Дьюті-фрі для пасажирів літаків, яких немає – як легалізують контрафакт

Під час засідання комісії її голова нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк навів дані на 30 сторінках про нелегальні роздрібні точки продажу цигарок і у своєму Telegram-каналі розповів про головну схему нелегальних продажів у рамках duty-free – безмитної торгівлі на кордоні.

Ще у 2021 році було помічено, що в аеропортах і на кордоні магазини безмитної торгівлі продавали надто багато сигарет. Наприклад, у столичних "Жулянах" кожен пасажир купив 23 блоки (!!!) цигарок. Насправді, ясна річ, ніхто таких покупок не вів, а цигарки просто "віртуально продавалися", а потім йшли контрабандою.

З початком війни ця схема, попри відсутність туристів, яким можна було б ці сигарети продати, нікуди не поділася, але дещо змінилася. Так, якщо у 2021 році було продано 27 млн пачок цигарок, то у 2022-му близько 20 млн, крім того, тепер багато хто з них схоже йде не на контрабандний продаж, а на торгівлю всередині країни.

Так, як підкреслив Ярослав Железняк, за схемою "реекспорту", тобто зворотного ввезення в Україну нібито експортованих раніше сигарет duty-free, лише по одному з операторів було завезено на 157 тисяч пачок більше, ніж раніше. Та й загалом кількість вироблених сигарет duty-free та проданих теж відрізняється на сотні тисяч, якщо не мільйони, пачок.

При цьому поданим того ж таки "Кантар-Україна" понад 60% duty-free виробляє Винниківська тютюнова фабрика зі Львівської області.

62% цигарок duty-free виробляє Винниківська тютюнова фабрика

Хто може робити контрафакт?

На підставі різниці між кількістю придбаної сировини для виробництва та виплачених акцизів експертами парламентської комісії було виявлено низку компаній, які можуть бути виробниками контрафакту через велику відмінність у цих показниках.

Так, ТОВ "Ферментаційний завод "Тобако" замовив 3674 тонни тютюнової сировини, а сплатив всього 50 тис. грн податків, віддавши з однієї тонни — 13 гривень податків. ТОВ "Імперіал голд Тобако" замовивши 382 тонни сировини, але не заплатила податків взагалі.

Можливі заробітки контрафактників Джерело — Телеграм-канал Монополіст

Основні легальні виробники цигарок в Україні, за версією "Кантар Україна", що "балуються "контрафактом, — це Винниківська тютюнова фабрика та "Юнайтед тобако" у місті Жовті води Дніпропетровської області, за тонну сировини заплатили 1,3 млн грн та 2 000 гривень податку відповідно.

Втім, "Юнайтед табако" цілком офіційно визнано виробником контрафакту, і його роботу припинено, а майно конфісковано. ТОВ "Табако дім", яка сплачує 8000 гривень податків з тонни сировини, яка проходить по кримінальному провадженню з 2020 року, влітку 2022 року змогла домогтися зняття арешту з конфіскованого майна і не дала слідству його знову заарештувати.

На Винниківській тютюновій фабриці слідство чекає на результати експертизи.

При цьому Державне бюро розслідувань веде понад 40 кримінальних проваджень проти правоохоронців, які тією чи іншою мірою брали участь у діяльності нелегальних тютюнових проваджень.

Цигарки дорожчатимуть

Як позначиться на цінах боротьба влади з нелегальним виробництвом та продажем цигарок? Дати відповідь на це питання досить складно, адже легальні вироби точно дорожчатимуть, на початку кожного року до 2025-го Україна на 20% підвищуватиме акциз на тютюнові вироби, що неминуче призведе до зростання цін на них.

За підрахунками ЗМІ, протягом 2023 року пачка цигарок в Україні подорожчає приблизно на 14-15 гривень, до 85-92 гривень залежно від середнього чи вищого сегмента.

Втім, охочі "заощадити" зможуть купити контрафактні сигарети, правда, наскільки велика буде економія – питання, адже посилення діяльності влади щодо припинення контрафакту може спричинити зростання цін і на "чорні" сигарети.

Аналогічна ситуація може скластися і на ринку електронних сигарет, які також мають свій "тіньовий" сегмент.

Втім, далеко не завжди дешевий товар означає благо, прикладом цього може стати падіння цін на автогаз, яке сталося через засилля російського ресурсу на паливному ринку України.