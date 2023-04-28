Дымовая завеса для контрабанды: что происходит на рынке табачной продукции и как это скажется на ценах

Сигареты в этом году вырастут в цене, а вслед за ними может подорожать и контрафакт

Табачный рынок Украины привлекает к себе пристальное внимание, причем это касается как "традиционной" его части, так и сегмента электронных сигарет. И последним таким скандальным фактом стало предложение запретить электронные сигареты на законодательном уровне, объясняя это тем, что они якобы способствуют росту количества курильщиков.

На деле же, это далеко не единственный "сигнал" с табачного рынка Украины последних месяцев и "Телеграф" решил разобраться, что происходит.

Легальный рынок – для фсб, нелегальный – для махинаторов

Парадоксально, но несмотря на продолжающуюся более года полномасштабную войну с рф и уже 9 лет идущий конфликт с государством-агрессором, на оптовом рынке табачных изделий продолжает существовать монополия компании "Теддис-Украина", связанной с российской фсб.

Только официальный доход компании в 2020-м году составил порядка 55 миллиардов гривен от поставки сигарет в 50 тысяч розничных точек, и это не считая продаж за наличный расчет, идущие мимо официальной отчетности.

Созданная еще в бытность президента Виктора Януковича бизнесменом Игорем Кесаевым, владеющим в рф двумя оружейными заводами, "Теддис-Украина" успешно работает на рынке. Совместно с партнерами в лице иностранных компаний, владеющих крупными табачными фабриками в Украине, и возможным политическим прикрытием во власти, компания успешно контролирует оптовый и во многом, розничный рынок.

Также больно бьет по бюджету страны и нелегальный рынок табачных изделий, из-за которого бюджет, по словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, недосчитался в 2022-м году 20 млрд грн акцизов. Общий же объем табачного рынка в Украине оценивается примерно в 150 млрд грн.

Правда, существуют и другие оценки потерь от "левых сигарет" — от 13 млрд грн по мнению маркетинговой компании "Кантар Украина" до 30 млрд грн по мнению шеф-редактора издания "Деньги.юа" Александра Крамаренко.

Словом, неудивительно, что на каком-то этапе терпение у некоторых чиновников не выдержало и созданная в декабре временная следственная комиссия Верховной Рады Украины по вопросам деятельности спецслужб в сфере экономики, одно из заседаний посвятила табачному рынку.

Дьюти-фри для пассажиров самолетов, которых нет – как легализуют контрафакт

В ходе заседания комиссии ее глава нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк привел данные о нелегальных розничных точках продажи сигарет на 30 страницах и в своем Telegram-канале рассказал о главной схеме нелегальных продаж в рамках duty-free – беспошлинной торговли на границе.

Еще в 2021-м году было замечено, что в аэропортах и на границе магазины беспошлинной торговли продавали чересчур много сигарет. Например, в столичных "Жулянах" каждый пассажир купил 23 блока (!!!) сигарет. На деле, разумеется, никто таких покупок не вел, сигареты просто "виртуально продавались", а потом шли контрабандой.

С началом войны данная схема, несмотря на отсутствие туристов, которым можно было бы эти сигареты продать, никуда не делась, но несколько изменилась. Так, если в 2021 году были проданы 27 млн пачек сигарет, то в 2022-м порядка 20 млн., кроме того теперь многие из них похоже идут не на контрабандную продажу, а на торговлю внутри страны.

Так, как подчеркнул Ярослав Железняк, по схеме "реэкспорта", то есть обратного ввоза в Украину якобы экспортированных ранее сигарет duty-free, только по одному из операторов было ввезено на 157 тысяч пачек больше, чем вывезено ранее. Да и в целом количество производимых сигарет duty-free и проданных тоже отличается на сотни тысяч, если не миллионы, пачек.

При этом поданным того же "Кантар-Украина" свыше 60% duty-free производит Винниковская табачная фабрика из Львовской области.

62% сигарет duty-free производит Винниковская табачная фабрика

Кто может производить контрафакт?

На основании разницы между количеством приобретенного сырья для производства и выплаченных акцизов экспертами парламентской комиссии были выявлены ряд компаний, которые могут быть производителями контрафакта из-за большого различия в этих показателях.

Так, ООО "Ферментационный завод "Тобако" заказал 3674 тонны табачного сырья, а уплатил всего 50 тыс. грн. налогов, отдав с одной тонны — 13 гривен налогов. ООО "Империал голд Тобако" заказав 382 тонны сырья, но не заплатила налогов вовсе.

Возможные заработки контрафактчиков Источник - Телеграмм-канал Монополист

Основные легальные производители сигарет в Украине, по версии "Кантар Украина", балующиеся контрафактом, — это Винниковская табачная фабрика и "Юнайтед тобако" в городе Желтые воды Днепропетровской области, за тонну сырья заплатили 1,3 млн грн и 2 000 гривен соответственно.

Впрочем, "Юнайтед табако" вполне официально признана производителем контрафакта, и его работа прекращена, а имущество конфисковано. ООО "Табако дом", платящая 8000 гривен налогов с тонны сырья, которая проходит по уголовному производству с 2020 года, летом 2022 года смогла добиться снятия ареста с конфискованного имущества и не дала следствию его снова арестовать.

По Винниковской табачной фабрике следствие ждет результаты экспертизы.

При этом Государственное бюро расследований ведет более 40 уголовных производств против правоохранителей, которые в той или иной мере участвовали в деятельности нелегальных табачных производств.

Сигареты будут дорожать

Как отразится борьба властей с нелегальным производством и продажами сигарет? Дать ответ на данный вопрос довольно сложно, ведь легальные изделия точно будут дорожать, в начала каждого года до 2025-го Украина будет на 20% повышать акциз на табачные изделия, что неминуемо приведет к росту цен на них.

По подсчетам СМИ, в течение 2023-го года пачка сигарет в Украине подорожает примерно на 14-15 гривен, до 85-92 гривен в зависимости от среднего или высшего сегмента.

Впрочем, желающие "сэкономить" смогут купить контрафактные сигареты, правда насколько велика будет экономия – вопрос, ведь усиление деятельности власти по пресечению контрафакта может вызвать рост цен и на "черные" сигареты.

Аналогичная ситуация может сложиться и на рынке электронных сигарет, также имеющих свой "теневой" сегмент.

Впрочем, далеко не всегда дешевый товар означает благо, примером этому может стать падение цен на автогаз, случившееся из-за засилья российского ресурса на топливном рынке Украины.