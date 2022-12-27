Тысячи дронов в месяц: сколько ВСУ теряют из-за теневого рынка электронных сигарет

Нежелание бороться с теневым рынком только электронных сигарет снижает оборонный потенциал почти на 3 000 дронов для ВСУ ежемесячно

Как минимум около 280 млн гривен ежемесячно — так оценивает потери украинского бюджета из-за ухода от налогообложения устройств для нагревания табака (электронных сигарет) и существования черного рынка вейпов в Украине журналист и блогер Сергея Лямец.

По его расчетам, эта цифра складывается из статистики легального ввоза подобных электронных устройств, которую блогер приводит на своей странице в Facebook.

По данным таможни, летом 2021 года в Украину официально ввозили 3,5 млн электронных сигарет в месяц и еще примерно столько же нелегальных устройств. Это объяснялось тем, что с 1 января 2021 года импорт жидкости для вейпов облагается налогом, а ее производство возможно лишь по лицензии. Следствием этого стал расцвет теневого рынка, занявшего по словам журналиста, до 50% рынка.

"О каких потерях для бюджета идет речь? Вот расчет на наиболее распространённую модель POD-систем под брендом Elf bar на 1500 затяжек. Если у легального продавца после оплаты таможенной пошлины, акциза и уплаты лицензии Elf ​​bar стоит 370 грн, то у нелегального – 200 грн!!! По какой цене более вероятно приобретет товар покупатель?", — задается вопросом Сергей Лямец.

Как объясняет журналист, операторы рынка оценивают потери госбюджета на одной нелегальной сигарете в 80 грн, а при импорте 3,5 млн девайсов ежемесячно речь идет о 280 млн грн неполученных государством налогов.

Конечно, с учетом войны импорт вейпов наверняка упал, тем более что данных по их статистике в 2022-м году никто не публиковал. Но помимо 280 млн грн убытков от прямого импорта электронных сигарет еще некоторые суммы недоплачивались из-за нелегального производства сигарет в Украине и неуплаты НДС за них, так что конечная сумма была явно выше.

Как напоминает Сергея Лямец, с января 2023 года Верховная Рада в три раза повысит официальные акцизы на электронные сигареты, вследствие чего бюджет будет ежемесячно терять до 560-800 млн грн налогов.

Появившись в Украине в 2012 году, электронные сигареты уже заняли до 20% табачного рынка в денежном выражении, напоминает Сергей Лямец, и при этом контрабанда вейпов в Украину процветает.

Что можно было бы приобрести для нужд ВСУ на 280 млн гривен, которые, по подсчетам журналиста, ежемесячно теряет украинский бюджет сегодня? Это:

2800-3000 наиболее популярных и массовых разведывательных квадрокоптеров DJI Mavic 3 (95-100 тысяч гривен за единицу);

7000 импортных бронежилетов Osprey Mk 4-5 классов защиты (по 40 000 гривен за единицу), выдерживающих выстрел патрона 7,62 мм, выпущенного из автомата Калашникова;

20 000 импортных шлемов (порядка 14 000 гривен за единицу).

С 1 января 2023 года эти потери можно увеличивать в два, а то и три раза.

В то же время в Украине ужесточили правила курения электронных сигарет, а Новая Зеландия даже запретила продавать сигареты всем, кто родился с 1 января 2009 года.