В Украине хотят запретить системы нагревания табака: в Раду внесли законопроект

Также под запрет могут попасть ароматизированные сигареты

В Украине могут ввести полный запрет на продажу устройств, которые имитируют вкус дыма. К таковым, к примеру, принадлежат IQOS и GLO.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту №9227, в нашей стране стремительно растет потребление новейших табачных изделий, включая электронные.

Для того чтобы изменить тенденцию, нардепы "Слуги народа" предлагают полностью запретить реализацию любых ароматизированных табачных изделий.

Это включает в себя, как электронные устройства, так и сигареты с капсулами или с ароматизированным табаком.

Парламентарии отмечают, что проблема заключается в том, что подобные продукты в основном распространяются среди молодых людей в возрасте 18-29 лет и это происходит достаточно стремительно.

Авторы проекта выразили убеждение, что ароматизированные табачные изделия поощряют курение среди населения, особенно среди молодежи.

Кроме того, они аргументируют свои убеждения тем, что после появления электронных сигарет на украинском рынке в 2016 году впервые за 10 лет возобновилась динамика потребления табачных изделий.

Как сообщалось ранее, в Новой Зеландии запретили продавать сигареты гражданам, которые родились после 2009 года, в то же время это не касается электронных сигарет.