Где теперь в Украине можно курить электронные сигареты, IQOS и glo

На частные территории, не предназначенные для общего использования, запрет не распространяется

С 11 июля Украина сделала еще один шаг по приближению к европейскому законодательству, введя максимально жесткие правила курения в общественных местах. Под запретом теперь не только традиционные табачные и травяные сигареты или сигары, но и электронные сигареты (вейпы) и средства для нагрева табака вместе с используемыми в них изделиями.

Теперь за IQOS в ресторане, вейп на остановке или glo на скамейке возле своего дома можно получить немаленький штраф – украинцев просят сообщать о таких случаях правоохранителям. Предприятия обязали убрать курилки, а местным властям разрешили даже расширять перечень мест, свободных от табачного дыма.

Фактически, для того чтобы выкурить что-то из перечисленного, курильщик должен уединиться и убедиться, что он или она никому не мешает своим дымом. Впрочем, в перечне мест, где действует запрет, не перечислены, например пляжи, хотя по описанию они подпадают под определение общественного места, прописанного в законе. Также не существует запрета на потребление табака дома или в гостях, если речь не идет об отеле, хостеле или общежитии. Не запрещается законом также курение на даче. То есть когда речь идет о частной территории, ограничений новые поправки к закону не предусматривают.

Как писал Телеграф, украинские законодатели очистили общественное пространство не только от табачного дыма, но и от российской музыки – ее запрещено воспроизводить в публичных местах и в медиа.