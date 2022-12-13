Первая в мире: Новая Зеландия запретила курить новому поколению

Закон вступает в силу с 2023 года

Власти Новой Зеландии первыми в мире приняли закон, который запретит курение для следующего поколения. Теперь в стране не будут продавать табачные изделия гражданам, родившимся после 1 января 2009 года.

Как сообщает издание The Guardian, соответствующий закон вступит в силу с 2023 года. При этом отмечается, что запрет не будет распространятся на продажу вейпов.

Во время принятия закона заместитель министра здравоохранения страны Айша Веррол заявила, что "Тысячи людей будут жить дольше и будут более здоровыми, а система здравоохранения получит на 5 миллиардов долларов больше денег, поскольку им не нужно будет лечить болезни, вызванные курением, такие как многочисленные виды рака. инфаркты, инсульты, ампутации".

В материале отмечается, что Новая Зеландия считается первой страной в мире, которая ввела ежегодно повышающийся возраст курения, гарантирующий, что табак не будет продаваться лицам, родившимся 1 января 2009 года или позже.

Теперь количество магазинов, которым по закону разрешено продавать сигареты, сократится в десять раз по сравнению с существующим уровнем — с 6000 до 600 по всей стране.

"Мы хотим, чтобы молодые люди никогда не начинали курить, поэтому мы будем считать преступлением продажу или поставку курительных табачных изделий новым группам молодежи", — добавила Веррол.

Напомним, ранее мы писали о том, что жители США в проведенном опросе признались, что чаще употребляют марихуану нежели табак.

Также мы сообщали о том, что Украина ужесточила правила курения в общественных местах.