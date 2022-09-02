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Табак впервые проиграл марихуане: появился интересный опрос среди американцев

Автор
Юлия Потерянко Юлия Потерянко
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Из трех вредных привычек американцы чаще всего выбирают алкоголь
Из трех вредных привычек американцы чаще всего выбирают алкоголь

При этом популярность выпивки среди американцев остается стабильной на протяжении 80 лет

Пока в Украине идет публичная дискуссия вокруг легализации медицинского каннабиса, в США, где употребление марихуаны если не легализовано, то декриминализировано, жители страны впервые признались, что чаще курят "траву", чем табак. Об этом свидетельствуют результаты опроса Института Гэллапа, исследующего общественное мнение в США.

По свежим данным, 16% жителей Америки рассказали социологам, что употребляли марихуану в течение недели, предшествовавшей опросу, тогда как для табачных изделий эта цифра составила всего 11%. Тренд более чем красноречив, ведь в 1964 году, когда Gallup впервые спросили американцев об употреблении марихуаны, только 4% признались в этом. В то время как в середине 1950-х гг. потребителями табака, согласно опросам института, были 45% взрослых жителей страны.

При этом потребление алкоголя все равно превышает уровень курения конопли и табака вместе взятых. О том, что они выпивали на прошлой неделе, заявили 45% опрошенных, а еще 23% признали, что употребляют алкогольные напитки время от времени. Социологи связывают это помимо прочего с тем, что граждане США считают, что, выбирая из всех стимуляторов алкоголь, они наносят гораздо меньше побочного вреда окружающим.

В будущем социологи прогнозируют еще большее падение уровня употребления табака, ведь все больше американцев соглашаются с мнением, что это очень вредно. Серьезный эффект здесь оказывает государственная кампания по информированию о вреде курения, а также то, что хотя курить фактически и не запрещено, мест, где это можно сделать без нарушения закона, осталось не так много.

При этом уровень потребления марихуаны, по предположению исследователей, будет скорее расти, ведь за нее отменили уголовную ответственность. С одной стороны это сделало средство более доступным, с другой – сняло стигму с его потребителей и признаться в употреблении марихуаны стало психологически проще. Однако в случае, если будет четко доказан ущерб от рекреационного употребления каннабиса (а такие исследования есть), этот тренд тоже может пойти на убыль.

Относительно алкоголя, Gallup констатирует – уровень его потребления остается более или менее стабильным на протяжении последних 80 лет и оснований для перелома тенденции в целом нет. Американцы, хоть и осознают риски для здоровья и общества, не спешат отказываться от рюмки. Личная выгода от выпивки, а также укорененность алкоголя в культуре оказывают свое влияние на распространенность этой привычки.

Как сообщал "Телеграф", с 11 июля в Украине усилили запрет на курение в общественных местах, распространив его на электронные сигареты (вейпы) и системы нагрева табака (IQOS, glo и другие).

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#США #Алкоголь #Марихуана #Табак #Опрос