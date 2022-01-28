Почему стоит выпивать по бокалу вина каждый день: названо 5 причин

Речь идет исключительно об умеренном употреблении вина, не более одного бокала в день.

В то время как китайские специалисты изучают влияние вина и шампанского на коронавирус, другие доказывают его пользу для сердца, памяти, концентрации внимания и еще некоторых аспектов.

Так, журнал Harpers Bazaar озвучил 5 причин, согласно которых не следует отказывать себе в употреблении бокала хорошего сухого вина.

Издание отмечает, что речь исключительно о сухом вине, в котором нет сахара, и только об одном бокале в день, поскольку употребление алкоголя в большом количестве пагубно влияет на организм и чревато последствиями.

Вино полезно для сердца

Сухое вино содержит полифенолы — вещества-антиоксиданты, которые положительно влияют на сосуды сердца. А вот ресвератрол, который содержится в виноградной кожуре, способен снизить уровень "плохого" холестерина, уменьшить тромбы, оказывать противовоспалительный эффект и даже поддерживать нормальную частоту сердечного ритма.

Вино замедляет старение

Антиоксиданты, входящие в состав вина, играют ключевую роль в замедлении старения организма. Эти вещества способны защитить клетки организма от свободных радикалов, уменьшить воспаление и замедлить изменения в клетках кожи. А содержащие в вине фитоэстрагены помогают организму в выработке коллагена и гиалуроновой кислоты.

Вино улучшает память и концентрацию

Здесь опять-таки следует отдать должное антиоксидантам-флаваноидам, которые тонизируют нервную систему, укрепляют сосуды и улучшают кровоснабжение головного мозга. Некоторые исследования говорят о том, что вино еще и способствует профилактике болезни Альцгеймера.

Вино помогает в профилактике хронических заболеваний

Причиной хронических заболеваний чаще всего являются воспалительные реакции в разных частях организма, а вот полифенолы, содержащиеся в вине, активно этим воспалениям препятствуют. Кроме того, вино способствует повышению чувствительности организма к инсулину, тем самым обеспечивая профилактику сахарного диабета 2 типа.

Вино способствует хорошему настроению

Фруктовые кислоты и дубильные вещества из красного вина влияют на повышение общего эмоционального фона и помогает предотвратить депрессию. Однако, работает такая система только при умеренном употреблении — не больше 1 бокала в день. Если перебарщивать, то процесс будет обратным, поскольку высокая концентрация алкоголя в кровы подавляет нервную систему.

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