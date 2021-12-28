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Конфеты и бананы лучше отложить: с чем не стоит совмещать алкоголь на Новый год

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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На Новый год пить нужно с умом - советы диетолога
На Новый год пить нужно с умом - советы диетолога

На праздничном столе обязательно должна быть минералка и вода с лимоном

В новогоднюю ночь за праздничным столом соберутся родные, друзья и близкие. Помимо употребления множества блюд некоторым захочется выпить шампанского или других алкогольных напитков, однако совмещать спиртное с едой следует очень аккуратно.

Как рассказала в комментарии "Телеграфу" диетолог-терапевт Юлия Поворознюк, употреблять алкоголь, если есть такое желание в праздник, нужно очень аккуратно и с умом.

Прежде всего, советует врач, перед употреблением алкоголя нужно поесть хотя бы салат, а не пить на голодный желудок. Помните, если вы выпьете алкоголь натощак, то быстро опьянеете.

Но важно отметить, что сладкий аперитив к алкоголю в виде банана, конфет или торта — плохое решение. Ведь в таком случае очень быстро "градус" проникнет в мозг. Глюкоза, по словам эксперта, — транспортер алкоголя в мозг.

Если уж пить за столом, то лучше это делать небольшими глотками в течение всего ужина и запивать спиртные напитки большим количеством воды. Диетолог говорит, что вода с лаймом или лимоном и минералка обязательно должны присутствовать на праздничном столе, поскольку они улучшают пищеварение.

Ранее "Телеграф" сообщал, каких правил необходимо придерживаться, чтобы сильно не прибавить в весе на новогодние праздники.

Теги:
#Питание #Диетолог #Алкоголь #Новый год
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