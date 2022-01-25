Ученые выявили алкогольные напитки, защищающие от коронавируса
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 41
Любителям вин исследование ученых может внушить оптимизм, но все равно злоупотреблять не стоит.
Употребление красного, белого и игристого вина может снизить риск заражения коронавирусом, выявили китайские ученые.
Об этом говорится в исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition, сообщает "FOOD navigator-asia".
Так китайские специалисты изучили данные 473 957 человек, из которых 16 559 сдали положительный тест на COVID-19.
Участников распределили на три группы: непьющие, употреблявшие алкоголь в прошлом и выпивающие до сих пор.
В итоге исследователи обнаружили, что наибольшую защиту от "короны" имели люди, предпочитающие красное вино.
При употреблении от одного до пяти и более бокалов напитка в неделю риск заражения снижался на 17%.
Испытуемые же, употреблявшие от одного до четырех бокалов белого и игристого вина в неделю, болели на 8% процентов реже, однако при чрезмерном употреблении (свыше пяти бокалов в неделю) "защитный эффект" оказался почти незаметен.
Актуальная информация о коронавирусе и вакцинации от него от украинского Минздрава
У тех же, кто пил пиво и сидр, а также крепкие спиртные напитки, риск заражения коронавирусом оказался на 28% выше, независимо от объема употребляемого.
Стоит отметить, что в Украине набирает обороты новая волна коронавируса. Новую вспышку заболеваемости, в том числе, связывают и со штаммом "Омикрон".
По прогнозам медиков и чиновников, уже в феврале количество случаев заражения может превысить 50 тысяч в день. Более того, такой прогноз назвали оптимистичным.
Важно:
любая информация медицинской тематики, размещенная на сайте Телеграф, носит информационный характер и не является рекомендацией.
Применение каких-либо медицинских препаратов должно быть согласовано с лечащим врачом.