Ученые выявили алкогольные напитки, защищающие от коронавируса

Любителям вин исследование ученых может внушить оптимизм, но все равно злоупотреблять не стоит.

Употребление красного, белого и игристого вина может снизить риск заражения коронавирусом, выявили китайские ученые.

Об этом говорится в исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition, сообщает "FOOD navigator-asia".

Так китайские специалисты изучили данные 473 957 человек, из которых 16 559 сдали положительный тест на COVID-19.

Участников распределили на три группы: непьющие, употреблявшие алкоголь в прошлом и выпивающие до сих пор.

В итоге исследователи обнаружили, что наибольшую защиту от "короны" имели люди, предпочитающие красное вино.

При употреблении от одного до пяти и более бокалов напитка в неделю риск заражения снижался на 17%.

Испытуемые же, употреблявшие от одного до четырех бокалов белого и игристого вина в неделю, болели на 8% процентов реже, однако при чрезмерном употреблении (свыше пяти бокалов в неделю) "защитный эффект" оказался почти незаметен.

У тех же, кто пил пиво и сидр, а также крепкие спиртные напитки, риск заражения коронавирусом оказался на 28% выше, независимо от объема употребляемого.

Стоит отметить, что в Украине набирает обороты новая волна коронавируса. Новую вспышку заболеваемости, в том числе, связывают и со штаммом "Омикрон".

По прогнозам медиков и чиновников, уже в феврале количество случаев заражения может превысить 50 тысяч в день. Более того, такой прогноз назвали оптимистичным.