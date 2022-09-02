Тютюн вперше програв марихуані: з'явилося цікаве опитування серед американців

При цьому популярність випивки серед американців залишається стабільною впродовж 80 років

Поки в Україні йде публічна дискусія довкола легалізації медичного канабісу, в США, де вживання марихуани якщо не легалізоване, то декриміналізоване, мешканці країни вперше зізнались, що частіше курять "траву", ніж тютюн. Про це свідчать результати опитування Інституту Геллапа, який досліджує громадську думку в США.

За свіжими даними, 16% мешканців Америки розповіли соціологам, що вживали марихуану впродовж тижня, який передував опитуванню, тоді як для тютюнових виробів ця цифра склала лише 11%. Тренд більш ніж красномовний, адже у 1964 році, коли Gallup вперше спитали американців про вживання марихуани, лише 4% зізнались у цьому. Тоді як у середині 1950-х рр. споживачами тютюну, згідно з опитуваннями інституту, були 45% дорослих мешканців країни.

При цьому споживання алкоголю все одно перевищує рівень куріння конопель та тютюну разом узятих. Про те, що вони випивали впродовж минулого тижня, заявили 45% опитаних, а ще 23% визнали, що вживають алкогольні напої час від часу. Соціологи пов’язують це окрім іншого з тим, що громадяни США вважають, що, обираючи з усіх стимуляторів алкоголь, вони завдають значно менше побічної шкоди навколишнім.

У майбутньому соціологи прогнозують ще більше падіння рівня вживання тютюну, адже все більше американців погоджуються з думкою, що це дуже шкідливо. Серйозний ефект тут справляє державна кампанія з інформування про шкоду куріння, а також те, що хоч курити фактично і не заборонено, місць, де це можна зробити це без порушення закону, залишилось не так багато.

При цьому рівень споживання марихуани, на припущення дослідників, швидше зростатиме, адже за неї скасували кримінальну відповідальність. З одного боку це зробило засіб доступнішим, з іншого – зняло стигму з його споживачів і зізнатись у вживанні марихуані стало психологічно простіше. Проте, в разі, якщо буде чітко доведено шкоду від рекреаційного вживання канабісу (а такі дослідження є), цей тренд теж може піти на спад.

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Щодо алкоголю, Gallup констатує – рівень його споживання залишається більш-менш стабільним впродовж останніх 80 років і підстав для переламу тенденції в цілому наразі нема. Американці, хоч і усвідомлюють ризики для здоров’я та суспільства, не поспішають відмовлятись від чарки. Особиста вигода від випивки, а також укоріненість алкоголю в культурі справляють свій вплив на поширеність цієї звички.

Як повідомляв "Телеграф", з 11 липня в Україні посили заборону куріння в громадських місцях, поширивши її на електронні сигарети (вейпи) та системи нагрівання тютюну (IQOS, glo та інші).