Легалізація медичної коноплі дедалі ближче: законопроєкт дістався Ради

Медичний канабіс допоможе багатьом хворим

У п’ятницю, 10 червня, на 107-й день повномасштабного вторгнення рф у Верховній раді України зареєстрували законопроєкт про легалізацію медичного канабісу.

Про це повідомляє сайт українського парламенту. Ініціатором законопроєкту є прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

У вівторок уряд підтримав законопроєкт про легалізацію марихуани "в медичних та промислових цілях". Повідомляється, що медичний канабіс не конкуруватиме з "вуличним", бо містить лише канабідіол, який не має психоактивної дії, тому не підходить для рекреаційного вживання. Українська влада також пропонує встановити "жорсткий контроль" над вирощуванням, виробництвом та реалізацією препаратів на основі конопель.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко днями у своєму Facebook зазначив, що історично препарати на основі канабісу використовуються для зменшення больових відчуттів, спазмів та судом м’язів, лікування анорексії, ПТСР та тривожних розладів. Крім цього, вони використовуються в лікуванні окремих типів епілепсії, глаукоми, псоріазу, паркінсонізму, розсіяного склерозу. Важливим завданням цих ліків є полегшення болю і страждань тяжкохворим і паліативним хворим, у тому числі онкологічним хворим, пацієнтам з ВІЛ. Також міністр не забув про психічне здоров’я військових, яким знадобиться лікування.

"Ми розуміємо негативні наслідки війни на стан психічного здоров’я. Ми розуміємо кількість людей, які потребуватимуть медикаментозного лікування внаслідок цього впливу", — написав міністр.

Нагадаємо, влітку 2021 року Верховна Рада провалила легалізацію медичного канабісу в Україні.

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Нещодавно прем’єр-міністр наочно пояснив, чому росія воює не з ЗСУ, а з мирними жителями України.

Раніше повідомлялося, що Шмигаль попросив цивілізований світ завдати ще одного потужного удару по росії.