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Шмигаль попросив Захід завдати ще одного потужного удару росії

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Денис Шмигаль Новина оновлена 06 березня 2022, 18:16
Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр України просить про призупинення операцій МВФ та Групи Світового банку з росією та Білоруссю

Денис Шмигаль, який раніше розповів про запровадження "економіки воєнного стану" в Україні, підписав офіційне звернення до США, Канади, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Японії про припинення членства росії та Білорусі у Міжнародному валютному фонді та всіх організаціях Світового банку. Ці дві країни порушили свої зобов’язання та направили свою політику на війну.

Про це прем’єр-міністр повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Жодна дія так не суперечить зобов’язанню підтримувати стабільність і впорядковані економічні умови як війна. Саме тому МВФ надає країнам-членам право забезпечити належну відповідь на ситуацію та захистити свій мандат", — пише Шмигаль.

Нагадаємо, що в Білорусі, на тлі початку військового вторгнення росії в Україну, провели референдум щодо поправок до конституції, які серед іншого передбачають відмову від без’ядерного статусу. "За" нібито проголосували 65% громадян.

Тим часом росія і Білорусь вже відсторонені від участі у Міжнародному союзі залізниць.

Теги:
#Росія #Білорусь #Денис Шмигаль
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