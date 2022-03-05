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Міжнародний союз залізниць усунув зі своїх рядів росію та Білорусь – Мінінфраструктури

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Поїзд РЗ Новина оновлена 05 березня 2022, 18:57
Поїзд РЗ

У Союзі стежать за ситуацією, що склалася у зв’язку із російською агресією

Росію та Білорусь відсторонено від участі у Міжнародному союзі залізниць, повідомляє офіційний Телеграм-канал Міністерства інфраструктури.

"2 березня Міністерство інфраструктури направило офіційні листи до 11 найбільших та найвпливовіших організацій світу у сфері авіаційного, морського, залізничного транспорту, а також будівництва та туризму. Сьогодні надійшла офіційна відповідь від Міжнародного союзу залізниць (UIC) про відсторонення російської та білоруської залізниці від участі в організації до повернення мирної ситуації в Україні", – говориться у повідомленні.

Міністерство інфраструктури додає, що Міжнародний союз залізниць (Union internationale des chemins de fer) — це всесвітня асоціація торговельно-економічного співробітництва між основними суб'єктами міжнародного залізничного сектора, членами якої є 204 організації.

У цій інституції запевнили нашу державу, що слідкують за ситуацією, яка склалася у зв’язку із російською агресією, та виражають солідарність з Українською залізницею у складні для країни часи.

Теги:
#Укрзалізниця #Мінінфраструктури #Російська агресія
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