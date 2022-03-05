Международный союз железных дорог отстранил из своих рядов россию и Беларусь – Мининфраструктуры

В Союзе следят за ситуацией, сложившейся в связи с российской агрессией

Россия и Беларусь отстранены от участия в Международном союзе железных дорог, сообщает официальный Телеграмм-канал Министерства инфраструктуры.

"2 марта Министерство инфраструктуры направило официальные письма в 11 крупнейших и наиболее влиятельных организаций мира в сфере авиационного, морского, железнодорожного транспорта, а также строительства и туризма. Сегодня пришел официальный ответ от Международного союза железных дорог (UIC) об отстранении российской и белорусской железной дороги от участия в организации до восстановления мирной ситуации в Украине", – говорится в сообщении.

Министерство инфраструктуры добавляет, что Международный союз железных дорог (Union internationale des chemins de fer) – это всемирная ассоциация торгово-экономического сотрудничества между основными субъектами международного железнодорожного сектора, членами которой являются 204 организации.

В этой институции заверили наше государство, что следят за ситуацией, сложившейся в связи с российской агрессией, и выражают солидарность с Украинской железной дорогой в сложные для страны времена.