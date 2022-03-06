Укр

Шмыгаль попросил Запад нанести еще один мощнейший удар россии

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
865
Денис Шмыгаль Новость обновлена 06 марта 2022, 18:16
Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины просит о приостановке операций МВФ и Группы Всемирного банка с россией и Беларусью

Денис Шмыгаль, который ранее рассказал про введение "экономики военного положения" в Украине, подписал официальное обращение в США, Канаду, Великобританию, Германию, Францию, Италию, Японию о прекращении членства россии и Беларуси в Международном валютном фонде и всех организациях Всемирного банка. Эти две страны нарушили свои обязательства и направили свою политику на войну.

Об этом премьер-министр сообщил на своей странице в Facebook.

"Ни одно действие так не противоречит обязательству поддерживать стабильность и упорядоченные экономические условия как война. Поэтому МВФ предоставляет странам-членам право обеспечить надлежащий ответ на ситуацию и защитить свой мандат", — пишет Шмыгаль.

Напомним, что в Беларуси, на фоне начала военного вторжения россии в Украину, провели референдум по поправкам в конституцию, которые среди прочего предусматривают отказ от безъядерного статуса. "За" якобы проголосовали 65% граждан.

Тем временем россия и Беларусь уже отстранены от участия в Международном союзе железных дорог.

Теги:
#Россия #Беларусь #Денис Шмигаль
В Харькове сбили российский истребитель
Украина
Еще один истребитель оккупантов сбит под Харьковом (видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В Харькове сбили российский истребитель
Еще один истребитель оккупантов сбит под Харьковом (видео)
Дата публикации
Категория
Денис Шмыгаль
Шмыгаль попросил Запад нанести еще один мощнейший удар россии
Дата публикации
Категория
По мирным жителям открыли огонь
Оккупанты открыли огонь во время митинга украинцев в Новой Каховке (видео)
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
Ракетный удар по Виннице: Зеленский выступил с заявлением
Дата публикации
Категория
Ситуация в Украине продолжает оставаться напряженной
Война — день 11: россия теряет самолеты и в отместку бомбит украинские города