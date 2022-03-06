Шмыгаль попросил Запад нанести еще один мощнейший удар россии

Премьер-министр Украины просит о приостановке операций МВФ и Группы Всемирного банка с россией и Беларусью

Денис Шмыгаль, который ранее рассказал про введение "экономики военного положения" в Украине, подписал официальное обращение в США, Канаду, Великобританию, Германию, Францию, Италию, Японию о прекращении членства россии и Беларуси в Международном валютном фонде и всех организациях Всемирного банка. Эти две страны нарушили свои обязательства и направили свою политику на войну.

Об этом премьер-министр сообщил на своей странице в Facebook.

"Ни одно действие так не противоречит обязательству поддерживать стабильность и упорядоченные экономические условия как война. Поэтому МВФ предоставляет странам-членам право обеспечить надлежащий ответ на ситуацию и защитить свой мандат", — пишет Шмыгаль.

Напомним, что в Беларуси, на фоне начала военного вторжения россии в Украину, провели референдум по поправкам в конституцию, которые среди прочего предусматривают отказ от безъядерного статуса. "За" якобы проголосовали 65% граждан.

Тем временем россия и Беларусь уже отстранены от участия в Международном союзе железных дорог.