росія воює не з ЗСУ, а з цивільними: Шмигаль озвучив сумний доказ

Росіяни проводять геноцид українців

Росія воює з цивільним населенням України, а не з ЗСУ.

Таку думку висловив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у коментарі для "BBC News Україна".

Шмигаль вважає, що росія свідомо знищує український народ, а "спеціальна військова операція" спрямована насамперед проти мирних жителів України. Прем’єр розповів, що кількість жертв війни серед цивільних у десятки разів перевищує кількість жертв серед військових, а це говорить про те, що рф здійснює геноцид українців. На думку Шмигаля, росіяни таким чином хочуть посіяти страх в Україні, а також створити хвилю біженців, з якою б не впоралася Європа.

"Кількість цивільних жертв у десятки разів перевищує жертв серед військових. Це доводить те, що російська армія та росія воює з цивільним населенням України, а не з нашими Збройними силами", – заявив Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що росіяни продовжують штурмувати Сєвєродонецьк.

Нагадаємо, в росії на високому рівні заявили, що не планували брати Київ. У МВС вважають, що повторний наступ військ рф на столицю України зараз неможливий, хоча російські ЗМІ повідомляють про протилежне.