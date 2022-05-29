Росіяни штурмують Сєвєродонецьк та Бахмут, зазнаючи серйозних втрат: свіжа карта боїв в Україні

Ворожа армія не має успіхів на жодному з напрямків

У неділю, 29 травня, британська розвідка показала свіжу карту бойових дій в Україні. Збройні сили України тримають оборону та не дають російським окупантам просунутися на жодному з фронтів, крім того, нашим воїнам вдалося досягнути успіхів на Луганщині.

Відповідна публікація з'явилася у Twitter-акаунті Міністерства оборони Великої Британії.

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У порівнянні з попередніми даними, росіянам не вдалося покращити своїх позицій, адже при наступі вони отримували гідну відсіч в Збройних Сил України. Запеклі бої точаться на Луганщині та Донеччині. На Херсонському напрямку ситуація також залишається складною.

Карта боїв в Україні 29 травня

Карта боїв в Україні за 27 травня

За даними Генерального штабу ЗСУ, на Сіверському напрямку росіяни намагаються прикрити ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Було зафіксовано мінометні обстріли позиції Сил оборони у Сумській області.

На Харківському напрямку ворожа армія зосередила зусилля на утриманні займаних рубежів та стримуванні підрозділів ЗСУ. Крім того, росіяни продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Черкаські Тишки, Руські Тишки, Петрівка і Тернова.

На Слов'янському напрямку ворог здійснював артилерійські обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Гусарівка, Велика Комишуваха, Богородичне, Святогірськ та інших. Силами армійської авіації продовжив завдавати авіаударів в районі Довгенького.

На Донецькому напрямку противник веде наступальні дії, застосовує сили та засоби ракетних військ і артилерії та радіоелектронної боротьби. Збільшив інтенсивність дій оперативно-тактичної та армійської авіації.

На Лиманському напрямку посилює угруповання. Застосував штурмову авіацію поблизу Діброви. Намагається закріпитись в районі населеного пункту Лиман.

На Сєвєродонецькому напрямку росіяни продовжують штурмувати місто Сєвєродонецьк, бої тривають. В районі населеного пункту Боброве ворог зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції. Силами штурмової авіації завдав авіаційних ударів в районі Устинівки.

На Бахмутському напрямку ворог проводив наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Володимирівка, Василівка, Комишуваха та Миронівка. Успіху не мав, зазнав втрат, відійшов. Силами армійської авіації завдав авіаударів поблизу Яковлівки.

На Авдіївському напрямку, за підтримки артилерії, противник намагався наступати в районах населених пунктів Кам’янка та Веселе, успіху не мав.

На Південнобузькому напрямку ворог, в результаті наступальних дій українських підрозділів зазнав втрат та зайняв оборону на невигідних рубежах в районі населеного пункту Костромка. Вживає заходів з відновлення втрачених позицій за рахунок перекидання резервів на загрозливі напрямки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Луганській області Сили оборони України мають серйозні успіхи — продовжують контролювати Сєвєродонецьк, попри заяви російських політиків і пропагандистів.