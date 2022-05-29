Захоплювати Київ не хотіли: у лаврова видали ще одну брехню про війну в Україні

Що ж робили російські війська під столицею, відповіді від дипломата не надійшло

Російські окупанти не планували захоплювати Київ після початку повномасштабного нападу на Україну. За словами посла рф в Британії Андрія Келіна, таке завдання не ставилося ніким з військових або політичних керівників, тому говорити про протилежне не варто. При цьому він не згадує ні про "жест доброї волі" від Пєскова, ні про реакцію звичайних росіян, обурених, що українську столицю не "взяли за три дні".

Про це дипломат заявив під час недільного інтерв’ю для ВВС, передає "Телеграф".

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Келін каже, що "не вірить", ніби Київ можна окупувати або ж захопити під час воєнних дій. Пояснення цьому в нього вельми дивне — нібито столиця України є великим містом (що, безперечно, є фактом).

Проте пояснення того, що робили російські військові в передмісті Києва, дипломат так і не знайшов. Натомість повторив кремлівські наративи про те, що вважає звірства окупантів у Бучі, Ірпені, Гостомелі та інших містах не чим іншим, як "вигадкою" та "інсценуванню".

"На наш погляд, це вигадка, — відповів Андрій Келін. — Вона використовується для того, щоб перервати переговори".

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Також під час інтерв’ю він збрехав ще раз, заявивши, що росія не планує збільшувати кількість військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях проти українського народу. При цьому з росії постійно надходить інформація про підготовку прихованого призову, який також поширюється і на окуповану частину Донбасу. Різниця лише в тому, що в ОРДЛО мобілізація відбувається відкрито і дуже агресивно.

Втім, як прогнозував Олексій Арестович, цілком можливо, що після Донеччини та Луганщини путін дасть наказ закликати людей у Криму.

Додамо, що "Телеграф" розповідав, чи варто побоюватися повторного нападу росіян на Київ.