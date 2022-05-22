Чи зможе росія знову спробувати захопити Київ? Відомий аналітик дав остаточну відповідь

У росії замало ресурсів для захоплення столиці України, вважають у CIT

У той час як українська армія посилюється і має можливість у перспективі перейти в масштабний контрнаступ, росія не зможе повернутися до початкового плану із захопленням Києва.

Про це сказав засновник групи незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левієв в інтервью російському виданню Meduza.

За його словами, російській федерації вже точно не вдасться захопити столицю України навіть у разі оголошення та проведення мобілізації.

"Наразі вже можна остаточно стверджувати, що навіть з мобілізацією це неможливо. Занадто мало ресурсів. Найбоєздатніші підрозділи (ВС росії — ред.) сильно пошарпані, є втрати в техніці, стає менше танків. Ракети вже практично закінчилися, тих же "Іскандерів" останнім часом ми взагалі не бачимо", — каже аналітик.

При цьому в України, зазначає Левієв, навпаки, озброєння "все крутіше і крутіше", а також збільшується кількість військовослужбовців.

"Чим пізніше мобілізація (у росії — реж.) буде оголошена, тим менший ефект вона дасть. Рахунок йде буквально на дні", — додав засновник CIT.

Як повідомлялося, 21 травня глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна реалізує своє право на самооборону і сама визначатиме, на яких умовах завершиться війна.