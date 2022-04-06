Заява про наказ путіна щодо відведення військ розлютила росіян: вимагають вжити заходів

Деякі вже запитують, навіщо взагалі треба було вторгатися

Хоча в росії вигадали нове безглузде пояснення виведення військ із Київської області, — самі росіяни його не оцінили. Кривавого диктатора володимира путіна бурхливо критикують за наказ про виведення нібито з метою переговорів з Україною.

Свою критику громадяни рф активно публікують у соціальних мережах.

Такий "жест доброї волі", як назвали росіяни вимушену втечу з частини українських територій, не надихнув росіян.

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Вони стали критикувати рішення влади та брехню своїм громадянам про справжні причини. Також багато хто запідозрив, що з верхівкою влади відбувається щось недобре.

"Що меле Пєсков?", "Путін взагалі в курсі, що Пєсков на публіку балакає?", "Які переговори? Ви вже визначитеся, чого хочете", "Матюків на них немає", "Неправильне рішення", "Досить вішати на вуха. Пішли тому що угруповання військ маленьке. Навіщо нас за ідіотів тримати?", "Слабо віриться, щоб путить на таке пішов", "Зовсім у Кремлі щось не те", — пишуть у коментарях.

Реакція росіян

Нагадаємо, що про звільнення Київської області від окупантів стало відомо 2 квітня, до цього росіяни змогли пробитися під Київ і завдали мирним жителям багато болю.

Проте захопити столицю за три дні, як вони обіцяли на початку вторгнення, їм, звичайно ж, не вдалося, внаслідок чого вони вирішили відступити.

Раніше "Телеграф" публікував ексклюзивний фото та відео репортаж із Бучі, яка мало не більше за всі інші населені пункти на Київщині постраждала від "руського міру".