У путіна знову обговорюють штурм Києва — ЗМІ

У Кремлі на тлі просування російських військ на Донеччині знову обговорюють можливий штурм Києва і навіть сподіваються на повномасштабну перемогу у війні.

Про це у п’ятницю, 27 травня, повідомила meduza з посиланням на два джерела, близьких до Кремля, а також співробітника адміністрації президента рф.

У внутрішньополітичному блоці адміністрації президента росії на тлі просування російських військ на сході України знову виникла надія, що Москва може за кілька місяців "довести війну в Україні до перемоги".

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