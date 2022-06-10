Легализация медицинской конопли все ближе: законопроект добрался до Рады

Медицинский каннабис поможет многим больным

В пятницу, 10 июня, на 107-й день полномасштабного вторжения рф в Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект о легализации медицинского каннабиса.

Об этом сообщается на сайте украинского парламента. Инициатором законопроекта является премьер-министр Денис Шмыгаль.

Во вторник правительство поддержало законопроект о легализации марихуаны "в медицинских и промышленных целях". Сообщается, что медицинский каннабис не будет конкурировать с "уличным", потому что содержит лишь каннабидиол, который не имеет психоактивного действия, поэтому не подходит для рекреационного употребления. Украинские власти также предлагают установить "жесткий контроль" над выращиванием, производством и реализацией препаратов на основе конопли.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко на днях в своем Facebook отметил, что исторически препараты на основе каннабиса используются для уменьшения болевых ощущений, спазмов и судорог мышц, лечения анорексии, ПТСР и тревожных расстройств. Кроме этого, они используются в лечении отдельных типов эпилепсии, глаукомы, псориаза, паркинсонизма, рассеянного склероза. Важной задачей этого лекарства является и облегчение боли и страданий тяжелобольным и паллиативным больным, в том числе онкологическим больным, пациентам с ВИЧ. Также министр не забыл о психическом здоровье военных, которым понадобится лечение.

"Мы понимаем отрицательные последствия войны на состояние психического здоровья. Мы понимаем количество людей, которые будут нуждаться в медикаментозном лечении вследствие этого воздействия", — написал министр.

Напомним, летом 2021 года Верховная Рада провалила легализацию медицинского каннабиса в Украине.

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Недавно премьер-министр наглядно объяснил, почему рф воюет не с ВСУ, а с мирными жителями Украины.

Ранее сообщалось, что Шмыгаль попросил цивилизованный мир нанести еще один мощнейший удар по рф.