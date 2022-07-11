Де тепер в Україні можна курити електронні сигарети, IQOS та glo

На приватній території, не призначеній для загального користування, заборона не поширюється

З 11 липня Україна зробила ще один крок з наближення до європейського законодавства, запровадивши максимально жорсткі правила куріння у громадських місцях. Під забороною тепер не тільки традиційні тютюнові та трав’яні сигарети чи сигари, але й електронні сигарети (вейпи) і засоби для нагрівання тютюну разом із виробами, які у них використовуються.

Відтепер за IQOS у ресторані, вейп на зупинці чи glo на лавці біля свого дому можна отримати чималенький штраф – українців просять повідомляти про такі випадки правоохоронцям. Підприємства зобов’язали прибрати курилки, а місцевій владі дозволили навіть розширювати перелік місць, вільних від тютюнового диму.

Фактично, для того, щоби викурити щось із переліченого, курець має усамітнитись і переконатись, що він чи вона нікому не заважає своїм димом. Втім, у переліку місць, де діє заборона, не перераховані, наприклад, пляжі, хоча за описом вони підпадають під визначення громадського місця, прописаного у законі. Також не існує заборони на споживання тютюну вдома чи в гостях, якщо не йдеться про готель, хостел чи гуртожиток. Не забороняється законом також куріння на дачі. Тобто, коли йдеться про приватну територію, обмежень нові поправки до закону не передбачають.

Як писав "Телеграф", українські законодавці очистили громадський простір не тільки від тютюнового диму, але й від російської музики – її заборонено відтворювати у публічних місцях та у медіа.