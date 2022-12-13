Перша у світі: Нова Зеландія заборонила курити новому поколінню

Закон набирає чинності з 2023 року

Влада Нової Зеландії першою у світі ухвалила закон, який заборонить куріння для наступного покоління. Тепер у країні не продаватимуть тютюнові вироби громадянам, які народилися після 1 січня 2009 року.

Як повідомляє видання The Guardian, відповідний закон набуде чинності з 2023 року. При цьому зазначається, що заборона не пошириться на продаж вейпів.

Під час ухвалення закону заступник міністра охорони здоров’я країни Айша Веррол заявила, що "Тисячі людей житимуть довше і будуть здоровішими, а система охорони здоров’я отримає на 5 мільярдів доларів більше грошей, оскільки їм не потрібно буде лікувати хвороби, спричинені курінням, такі як численні види. раку. інфаркти, інсульти, ампутації.

У матеріалі наголошується, що Нова Зеландія вважається першою країною у світі, яка ввела вік куріння, що щорічно підвищується, що гарантує, що тютюн не буде продаватися особам, що народилися 1 січня 2009 року або пізніше.

Тепер кількість магазинів, яким за законом дозволено продавати сигарети, скоротиться удесятеро порівняно з існуючим рівнем — з 6000 до 600 по всій країні.

"Ми хочемо, щоб молоді люди ніколи не починали курити, тому ми вважатимемо злочином продаж або постачання курильних тютюнових виробів новим групам молоді", — додала Веррол.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що жителі США в проведеному опитуванні зізналися, що частіше вживають марихуану, ніж тютюн.

Також ми повідомляли про те, що Україна посилила правила куріння у громадських місцях.