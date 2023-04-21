В Україні хочуть заборонити системи нагрівання тютюну: до Ради внесли законопроект

Також під заборону можуть потрапити ароматизовані цигарки.

В Україні можуть запровадити повну заборону продажу пристроїв, які імітують смак диму. До таких, наприклад, належать IQOS та GLO.

Як йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту №9227, у нашій країні стрімко зростає споживання новітніх тютюнових виробів, включаючи електронні.

Для того, щоб змінити тенденцію, нардепи "Слуги народу" пропонують повністю заборонити реалізацію будь-яких ароматизованих тютюнових виробів.

Це включає як електронні пристрої, так і сигарети з капсулами або з ароматизованим тютюном.

Парламентарі зазначають, що проблема полягає в тому, що подібні продукти в основному поширюються серед молодих людей віком 18-29 років, і це відбувається досить швидко.

Автори проєкту висловили переконання, що ароматизовані тютюнові вироби заохочують куріння серед населення, особливо серед молоді.

Окрім того, вони аргументують свої переконання тим, що після появи електронних цигарок на українському ринку у 2016 році вперше за 10 років відновилась динаміка споживання тютюнових виробів.

Як повідомлялося раніше, у Новій Зеландії заборонили продавати цигарки громадянам, які народилися після 2009 року, водночас це не стосується електронних сигарет.