Тисячі дронів на місяць: скільки ЗСУ втрачають через тіньовий ринок електронних сигарет

Небажання боротися з тіньовим ринком лише електронних сигарет знижує оборонний потенціал майже на 3 000 дронів для ЗСУ щомісяця.

Як мінімум близько 280 млн гривень щомісяця — так оцінює втрати українського бюджету через уникнення оподаткування пристроїв для нагрівання тютюну (електронних цигарок) та існування чорного ринку вейпів в Україні журналіст та блогер Сергія Лямець.

За його розрахунками, ця цифра складається зі статистики легального ввезення подібних електронних пристроїв, яку блогер наводить на своїй сторінці у Facebook.

За даними митниці, влітку 2021 року в Україну офіційно ввозили 3,5 млн. електронних сигарет на місяць і ще приблизно стільки ж нелегальних пристроїв. Це пояснювалося тим, що з 1 січня 2021 року імпорт рідини для вейпів оподатковується, а її виробництво можливе лише за ліцензією. Наслідком цього став розквіт тіньового ринку, який зайняв за словами журналіста, до 50% ринку.

"Про які втрати для бюджету йдеться? Ось розрахунок на найбільш поширену модель POD-систем під брендом Elf bar на 1500 затяжок. Якщо у легального продавця після оплати мита, акцизу та сплати ліцензії Elf bar коштує 370 грн, то у нелегального — 200 грн! За якою ціною ймовірніше придбає товар покупець?", — запитує Сергій Лямець.

Як пояснює журналіст, оператори ринку оцінюють втрати держбюджету на одній нелегальній сигареті в 80 грн, а при імпорті 3,5 млн девайсів щомісяця йдеться про 280 млн грн неотриманих державою податків.

Звичайно, з урахуванням війни імпорт вейпів напевно впав, тим більше, що даних за їхньою статистикою у 2022-му році ніхто не публікував. Але крім 280 млн грн збитків від прямого імпорту електронних сигарет ще деякі суми недоплачували через нелегальне виробництво сигарет в Україні та несплату ПДВ за них, тож кінцева сума була явно вищою.

Як нагадує Сергія Лямець, із січня 2023 року Верховна Рада втричі підвищить офіційні акцизи на електронні сигарети, внаслідок чого бюджет щомісячно втрачатиме до 560-800 млн грн податків.

З’явившись в Україні у 2012 році, електронні сигарети вже зайняли до 20% тютюнового ринку у грошовому вираженні, нагадує Сергій Лямець, і при цьому контрабанда вейпів в Україну процвітає.

Що можна було б придбати для потреб ЗСУ на 280 млн. гривень, які, за підрахунками журналіста, щомісяця втрачає український бюджет сьогодні? Це:

2800-3000 найбільш популярних та масових розвідувальних квадрокоптерів DJI Mavic 3 (95-100 тисяч гривень за одиницю);

7000 імпортних бронежилетів Osprey Mk 4-5 класів захисту (по 40 000 гривень за одиницю), що витримують постріл патрона 7,62 мм, випущеного з автомата Калашнікова;

20 000 імпортних шоломів (близько 14 000 гривень за одиницю).

З 1 січня 2023 року ці втрати можна збільшувати у два, а то й тричі.

Водночас в Україні посилили правила куріння електронних сигарет, а Нова Зеландія навіть заборонила продавати сигарети всім, хто народився з 1 січня 2009 року.