На 30-50%: що буде з цінами на яйця в Україні влітку

У порівнянні з початком весни вартість має значно змінитися

Влітку поточного року в Україні очікується спад цін на курячі яйця, які разом з іншими популярними у покупців продуктами почали дешевшати вже в травні. Ціна має скоротитися на 30-50%, як це традиційно відбувається в цей період щорічно.

Такий прогноз щодо цін на курячі яйця озвучив експерт з птахівництва та співробітник НААН Олег Катеринич, пише 24 канал.

За його словами, цього літа одне яйце коштуватиме в межах 2,5-3 гривень. Порівняно з початком весни вартість має впасти практично на половину. Хоча вже тому відпускна ціна із птахофабрик уже коливалася близько 3 гривень.

Зараз ця вартість трохи збільшилася, але це та мінімальна позначка, яка нині більш менш оптимальна для виробника.

Водночас аналітик УКАБ Максим Гопка повідомляє, що ціни на курячі яйця почали падати з початку травня. Після Великодня вартість цього продукту в супермаркетах впала на 9–12% і варіюється у ціні від 60,53–70 гривень за десяток.

"Поголів’я курей-несучок поступово відновлюється і з потеплінням та збільшенням світлого дня витрати на електроенергію знижуються, що також вплине на собівартість продукту. До середини літа ціна може ще просісти на 15%", — наголосив Гопка.

Він також додав, що зниженню цін сприятимуть одразу кілька факторів: нарощування поголів’я, збільшення пропозиції яєць від приватних господарств, тепла погода, стабільність цін на корми.

Актуальні ціни на яйця у супермаркетах

За даними порталу "Мінфін", цього місяця подешевшали курячі яйця "Квочка" (10 шт) та "Ясенсвіт" (18 шт).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в травні в Україні значно подорожчав один із найпопулярніших у покупців продуктів. Названо актуальні ціни в супермаркетах.