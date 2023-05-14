В Украине начнут дешеветь популярные овощи: когда ждать изменения цен

С поступлением продукции нового урожая происходит снижение цен

В первый месяц лета в Украине начнут дешеветь популярные у покупателей продукты, в том числе, и овощи, которые покупает едва ли не каждый. Однако на некоторые из них ожидать существенного снижения стоимости не следует.

Об этом в эфире телемарафона рассказал директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Юрий Лупенко.

По его словам, стоимость овощей начнет падать, когда на рынок поступит продукция нового урожая.

"В условиях войны очень трудно прогнозировать динамику не только цен, а многих процессов. Но у нас уже есть более года определенного опыта и опыт прошлых лет. Он показывает, что с поступлением продукции нового урожая, как правило, в июне-июле, даже в более ранние месяцы происходит снижение цен, в первую очередь, на овощи", — подчеркнул он.

Ожидается, что цены на овощи начнут падать в июне, но вместе с тем подешеветь может зерно и продукты животноводствах.

Большая часть агропродукции выращивается вблизи зоны боевых действий, что значительно сказывается на конечной стоимости овощей. Сейчас в Украине отмечается рост 17% по овощной группе

"Динамика цен за прошлый год перечеркнула все наши представления о динамике. Большая часть овощей выращивается на юге, где ведутся интенсивные бои. Нарушены логистические каналы, производство. В основном на рынке овощи тепличные импортные, которые значительно дороже овощей нового урожая. Сейчас рост 17% по овощной группе. Огурцы, помидоры увеличение цены в 2-3 раза. Вряд ли будет существенное уменьшение цен на них. Ранние овощи в основном тепличные, а поступающие с юга не составляют им конкуренцию, их мало", — сказал Юрий Лупенко.

По его мнению, овощи будут дешеветь, но это может произойти позже.

"Потому что помидоры, например, в зоне Киева высаживают в открытую почву только в мае. Когда они будут, то будут изменения в сторону уменьшения", — пояснил он.

В целом рост стоимости на овощи происходит по причине увеличения спроса на рынке и в то же время уменьшения предложения.

"Если брать динамику прошлых лет, то замедление цен на 5-10%. Ближе к осени может быть большее снижение, потому что овощи очень чувствительны к насыщению рынка", — подытожил Лупенко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в мае в Украине упали цены сразу на пять популярных у покупателей продуктов. Один из них всего за месяц подешевел на 110 гривен.