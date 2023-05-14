В Україні почнуть дешевшати популярні овочі: коли чекати на змінення цін

Зі надходженням продукції нового врожаю відбувається зниження цін

У перший місяць літа в Україні почнуть дешевшати популярні у покупців продукти, у тому числі й овочі, які купує чи не кожен. Однак на деякі з них очікувати суттєвого зниження вартості не слід.

Про це в ефірі телемарафону розповів директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Юрій Лупенко.

За його словами, вартість овочів почне падати, коли на ринок надійде продукція нового врожаю.

"В умовах війни дуже важко прогнозувати динаміку не тільки цін, а багатьох процесів. Але у нас вже є понад рік певного досвіду та досвід минулих років. Він показує, що з надходженням продукції нового врожаю, як правило, у червні-липні, навіть у більш ранні місяці відбувається зниження цін насамперед на овочі", — підкреслив він.

Очікується, що ціни на овочі почнуть падати у червні, але водночас подешевшати може зерно та продукти тваринництва.

Більшість агропродукції вирощується поблизу зони бойових дій, що значно позначається на кінцевій вартості овочів. Зараз в Україні відзначається зростання 17% на овочеву групу.

"Динаміка цін за минулий рік перекреслила всі наші уявлення про динаміку. Більша частина овочів вирощується на півдні, де ведуться інтенсивні бої. Порушені логістичні канали, виробництво. В основному на ринку овочі тепличні імпортні, які значно дорожчі, ніж овочі нового врожаю. Зараз зростання 17% по овочевій групі. Огірки, помідори збільшення ціни у 2-3 рази. Навряд чи буде суттєве зменшення цін на них. Ранні овочі в основному тепличні, а ті, що надходять з півдня, не складають їм конкуренцію, їх мало. І впливу на ціни з боку овочів відкритого ґрунту поки що немає", — сказав Юрій Лупенко.

На його думку, овочі дешевшатимуть, але це може статися пізніше.

"Тому що помідори, наприклад, у зоні Києва висаджують у відкритий ґрунт лише у травні. Коли вони будуть, то будуть зміни у бік зменшення", — пояснив він.

Загалом зростання вартості на овочі відбувається через збільшення попиту на ринку та водночас зменшення пропозиції.

"Якщо брати динаміку минулих років, то уповільнення цін на 5-10%. Ближче до осені може бути більше зниження, тому що овочі дуже чутливі до насичення ринку", — підсумував Лупенко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у травні в Україні впали ціни відразу на п’ять популярних у покупців продуктів. Один із них лише за місяць подешевшав на 110 гривень.