Холодна погода наробила неприємностей: чого чекати від цін на полуницю в Україні

На вартість популярної ягоди сильно впливає сезонний фактор

До літа в Україні очікується спад цін на деякі продукти, популярні у покупців овочі, а також на полуницю. Цінники на ягоду стануть нижчими приблизно в середині червня.

Виконавчий директор "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин та аналітик УКАБ Максим Гопка розповіли, чого чекати від цін на полуницю цього року. Про це повідомляє 24 канал.

За словами Пендзина, на вартість популярної ягоди сильно впливає сезонний фактор. Нині кілограм полуниці коштує у магазинах 150 – 180 гривень за кілограм. А в гурті – десь 120 гривень. Взимку цінники на неї були від 250 до 400 гривень за кілограм.

"Варто відзначити, що полуниця буде дорога рівно, поки не піде з відкритого ґрунту нашої території. Як правило, це початок червня. Але є ще один момент — це те, що зараз холодно. Тому орієнтуватися потрібно десь на середину червня", — Зауважив Пендзин.

Водночас Максим Гопка вважає, що найвищі ціни на фрукти в Україні будуть до кінця травня.

"Уже другий рік негативний вплив на ринок України надає відсутність пропозиції ягоди з південних регіонів, зараз ціни на черешню та полуницю зросли порівняно з минулим роком. Цього року ягоди з відкритого ґрунту на внутрішній ринок потраплять пізніше, ніж минулого", — сказав він.

Головною причиною затримки стала холодна та волога погода. Тому ціни почнуть падати лише тоді, коли збільшиться пропозиція від вітчизняних виробників. На думку Гопки, це станеться у першій половині червня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні вперше за кілька місяців зросли ціни на один із найпопулярніших у покупців продуктів.