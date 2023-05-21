ТОП-5 продуктов, которые подорожали в Украине в мае: какие на них сейчас цены в супермаркетах

Больше всего за последний месяц подорожала свинина

В Украине в мае изменились цены на многие популярные продукты у покупателей. В частности, стоимость в последний месяц весны выросла на консервы, свинину, творог, лимоны, а также хлеб. "Телеграф" рассказывает, какие сейчас ценники в крупных украинских супермаркетах на эти продукты.

Так, по данным портала Минфин, больше всего из вышеперечисленного списка в этом месяце подорожала свинина. Стоимость мяса в период с апреля по май взлетела более чем на 10 гривен за килограмм на некоторые виды.

Цены на консервы в украинских супермаркетах

В мае подорожал консервированный зеленый горошек. Его стоимость повысилась с 33,80 до 34,30 гривны, а также с 40,93 грн д о 42,84.

Икра кабачковая также за этот период стала дороже. В среднем продукт продают по 57,99 грн, а месяцем ранее — по 51,29.

Кукуруза сахарная за месяц подорожала на несколько гривен. Сейчас ее можно приобрести по средней цене 34,30 грн, а в апреле — по 33,88.

Цены на свинину в украинских супермаркетах

Свиная грудинка за последний месяц выросла в цене со 181,65 грн до 185,50. Также на несколько гривен стала дороже свиная лопатка. Сейчас ее продают по цене 185,07. Более чем на 10 гривен подорожал свиной ошеек и сейчас его продают в среднем по 244,77. Подчеревок взлетел в цене со 176,67 до 182,21 грн. Ребра меньшего всего изменились в стоимости — всего на 30 копеек. Килограмм сейчас обойдется покупателям в 177,49. Свиной шашлык вырос в цене со 191,66 до 202,60.

Цены на творог в украинских супермаркетах

В мае стоимость 300 граммовой упаковки творога составляет 67,76 гривны. В апреле этот продукт обходился покупателям в 65,97.

Цены на лимоны в украинских супермаркетах

Лимоны в мае обходятся покупателям в среднем в 65,91. Месяцем ранее их стоимость составляла 54,29.

Цены на батон в украинских супермаркетах

В период с апреля по май подорожал батон. Сейчас его средняя стоимость составляет 27,50, что практически на 2 гривны больше, нежели месяцем ранее.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцам рассказали, какие популярные продукты в стране подешевеют уже в ближайшее время.