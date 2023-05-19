В Украине стремительно дорожает популярный овощ: поговаривают и о дефиците

Запасы прошлогоднего урожая подходят к концу и фермеры продолжают повышать отпускные цены

С появлениям на прилавках овощей нового урожая цены на них начнут снижаться, а пока тенденция обратная — например, цены на морковь с середины мая резко "рванули" вверх. Более того, этот популярный корнеплод становится дефицитом.

Причина в том, что запасы прошлогоднего урожая подходят к концу и фермеры продолжают повышать отпускные цены, пишет Today.ua. Спрос на морковку в Украине традиционно высокий, так как она входит в борщевой набор и нужна для приготовления большинства блюд.

По сравнению с маем 2022-о года, сегодня цена моркови выше в 2,5 раза. В среднем, килограмм моркови в супермаркетах стоит 60 гривен. При этом, морковь нового урожая дешевле — кое-где ее можно купить местами за 50 гривен за килограмм.

По прогнозам большинства фермеров морковь будет дорожать до тех пор, как в достаточных объемах не появиться новый урожай, так как корнеплода прошлогоднего урожая в украинском хозяйстве крайне мало.

Не получится исправить ситуацию и за счет импорта, так как запасы моркови прошлого года в основных странах-поставщиках практически исчерпаны. Таким образом украинцев ждут не только высокие цены на популярный корнеплод, но и его нехватка.

Такая ситуация сохранится, как минимум месяц. По мнению экспертов, с конца июня цены на сезонные овощи, в том числе морковь, могут начать снижаться.

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