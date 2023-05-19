В Україні стрімко дорожчає популярний овоч: подейкують і про дефіцит

Запаси торішнього врожаю добігають кінця і фермери продовжують підвищувати відпускні ціни

З появами на прилавках овочів нового врожаю ціни на них почнуть знижуватися, а поки що тенденція зворотна — наприклад, ціни на моркву з середини травня різко "рвонули" вгору. Більш того, цей популярний коренеплід стає дефіцитом.

Причина в тому, що запаси торішнього врожаю добігають кінця, і фермери продовжують підвищувати відпускні ціни, пише Today.ua. Попит на моркву в Україні традиційно високий, тому що вона входить до борщового набору і потрібна для приготування більшості страв.

Порівняно з травнем 2022 року, сьогодні ціна моркви вища в 2,5 рази. У середньому, кілограм моркви у супермаркетах коштує 60 гривень. При цьому морква нового врожаю дешевша — подекуди її можна купити місцями за 50 гривень за кілограм.

За прогнозами більшості фермерів морква дорожчатиме доти, доки в достатніх обсягах не з’явиться новий урожай, оскільки коренеплоду торішнього врожаю в українському господарстві вкрай мало.

Не вдасться виправити ситуацію і за рахунок імпорту, оскільки запаси моркви минулого року в основних країнах-постачальниках практично вичерпані. Таким чином на українців чекають не лише високі ціни на популярний коренеплід, але і його нестача.

Така ситуація збережеться щонайменше місяць. На думку експертів, з кінця червня ціни на сезонні овочі, зокрема моркву, можуть почати знижуватися.

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