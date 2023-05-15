Овощи, мясо и не только: что подешевеет в Украине в ближайшее время

Эксперт рассказал, чего ожидать от цен на продукты с приходом лета

Уже в начале лета украинцы ощутят изменение цен на популярные продукты. Ожидается, что с июня-июля в нашей стране подешевеют овощи, мясо, молоко, яйца и зерно.

Об этом в эфире телемарафона рассказал директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Юрий Лупенко.

По его словам, овощи в Украине начнут дешеветь с момента, когда рынок начнет наполняться продукцией нового урожая.

Эксперт отмечает, что в первую очередь украинцы заметят изменения в ценах на овощи. При этом он обратил внимание на тот факт, что большинство агропродукции выращивается вблизи зоны боевых действий, что также отражается на цене продукции.

"Сейчас рост 17% по овощной группе. Огурцы, помидоры поднялись в цене в 2-3 раза. Вряд ли стоит ожидать существенного уменьшения цен на них. Ранние овощи в основном тепличные, а поступающие с юга не составляют им конкуренцию, их мало", – резюмировал Лупенко.

Эксперт объяснил, что овощи заметно поднялись в цене из-за увеличения спроса на рынке и одновременно уменьшения предложения.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в мае в Украине упали цены сразу на пять популярных у покупателей продуктов.