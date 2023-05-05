Как успешно вырастить хороший урожай огурцов: несколько полезных правил

Огурцы — это один из самых популярных овощей

Выращивать огурцы относительно легко, но есть определенные правила, которые обязательно нужно соблюдать, чтобы гарантировать хороший урожай. И именно о них мы и хотим поговорить сегодня.

Огурцы — это растение, которое довольно быстро растет и не любит холода, пишет santeplus. Однако выращивать и необязательно только в теплицах, можно и на открытом воздухе, главное вдали от периодов холодов.

Правила успешного выращивания огурцов

Избегайте посева семян слишком рано. Посев или посадку проводят при температуре около 20°C.

Семена огурцов высевают в апреле-мае из расчета 3-4 семечка на лунку. Если вы выращивали рассаду, то пересадку в грунт проводят с середины мая по июнь, с междурядьями около 80-100 см.

Не избегайте мульчирования — это позволит вам поддерживать хорошую влажность почвы. И конечно же не забывайте о регулярном поливе.

Также стоит отметить, что своими усиками огурцы могут цепляться за поверхности. Таким образом, можно позволить им карабкаться вверх, предоставив им поддержку, или же позволить им ползать по земле, обеспечив им пространство, необходимое для их роста.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя рыхлить почву вокруг огурцов. А еще мы писали, как не вырастить огурцы-крючки.