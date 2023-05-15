Овочі, м’ясо і не лише: що подешевшає в Україні найближчим часом

Експерт розповів, чого очікувати від цін на продукти із приходом літа

Вже на початку літа українці відчують зміну цін на найпопулярніші продукти. Очікується, що з червня-липня в нашій країні подешевшають овочі , м’ясо, молоко, яйця та зерно.

Про це в ефірі телемарафону розповів директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Юрій Лупенко.

За його словами, овочі в Україні почнуть дешевшати з того моменту, коли ринок почне наповнюватися продукцією нового врожаю.

Експерт зазначає, що насамперед українці помітять зміни у цінах на овочі. При цьому він звернув увагу на той факт, що більшість агропродукції вирощують поблизу зони бойових дій, що також відбивається на ціні продукції.

"Зараз зростання 17% по овочевій групі. Огірки, помідори піднялися в ціні в 2-3 рази. Навряд чи варто очікувати істотного зменшення цін на них. Ранні овочі в основному тепличні, а ті, що надходять з півдня, не складають їм конкуренцію, їх мало", – сказав Лупенко.

Експерт пояснив, що овочі помітно піднялися в ціні через збільшення попиту на ринку та водночас зменшення пропозиції.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у травні в Україні впали ціни відразу на п’ять популярних у покупців продуктів.