Як успішно виростити гарний урожай огірків: кілька корисних правил

Огірки — це один із найпопулярніших овочів

Вирощувати огірки відносно легко, але є певні правила, які обов’язково потрібно дотримуватись, щоб гарантувати хороший урожай. І саме про них ми хочемо поговорити сьогодні.

Огірки — це рослина, яка досить швидко росте і не любить холоду, пише santeplus. Однак вирощувати і необов’язково тільки в теплицях, можна і на відкритому повітрі, головне далеко від періодів холодів.

Правила успішного вирощування огірків

Уникайте посіву насіння надто рано. Сівбу або посадку проводять при температурі близько 20°C.

Насіння огірків висівають у квітні-травні з розрахунку 3-4 насіння на лунку. Якщо ви вирощували розсаду, то пересадку в ґрунт проводять із середини травня по червень, з міжряддями близько 80-100 см.

Не уникайте мульчування — це дозволить вам підтримувати хорошу вологість ґрунту. І звичайно ж не забувайте про регулярне поливання.

Також варто відзначити, що своїми вусиками огірки можуть чіплятися за поверхні. Таким чином, можна дозволити їм дертися вгору, надавши їм підтримку, або дозволити їм повзати по землі, забезпечивши їм простір, необхідний для їх зростання.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна розпушувати ґрунт навколо огірків. А ще ми писали, як не виростити огірки-гачки.