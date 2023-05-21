ТОП-5 продуктів, які подорожчали в Україні у травні: які на них зараз ціни у супермаркетах

Найбільше за останній місяць подорожчала свинина

В Україні у травні змінилися ціни на багато популярних продуктів у покупців. Зокрема вартість в останній місяць весни зросла на консерви, свинину, сир, лимони, а також хліб. "Телеграф" розповідає, які зараз цінники у великих українських супермаркетах на ці продукти.

Так, за даними порталу Мінфін, найбільше з перерахованого вище списку цього місяця подорожчала свинина. Вартість м’яса з квітня по травень злетіла більш ніж на 10 гривень за кілограм на деякі види.

Ціни на консерви в українських супермаркетах

У травні подорожчав консервований зелений горошок. Його вартість підвищилася з 33,80 до 34,30 гривні, а також з 40,93 грн до 42,84.

Ікра кабачкова також за цей період стала дорожчою. У середньому продукт продають по 57,99 грн., а місяцем раніше — по 51,29 грн.

Кукурудза цукрова протягом місяця подорожчала на кілька гривень. Нині її можна придбати за середньою ціною 34,30 грн., а у квітні — по 33,88 грн.

Ціни на свинину в українських супермаркетах

Свиняча грудинка за останній місяць зросла в ціні із 181,65 грн до 185,50. Також на кілька гривень стала дорожчою свиняча лопатка. Наразі її продають за ціною 185,07. Більш як на 10 гривень подорожчав свинячий ошийок і зараз його продають у середньому по 244,77. Підчеревок злетів у ціні з 176,67 до 182,21 грн. Ребра найменше змінилися у вартості — лише на 30 копійок. Кілограм зараз коштуватиме покупцям 177,49. Свинячий шашлик виріс у ціні з 191,66 до 202,60.

Ціни на сир в українських супермаркетах

У травні вартість 300 г упаковки сиру становить 67,76 гривні. У квітні цей продукт коштував покупцям 65,97.

Ціни на лимони в українських супермаркетах

Лимони у травні обходяться покупцям у середньому 65,91. Місяцем раніше їхня вартість становила 54,29.

Ціни на батон в українських супермаркетах

У період із квітня по травень подорожчав батон. Нині його середня вартість становить 27,50, що практично на 2 гривні більше, ніж місяцем раніше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українцям розповіли, які популярні продукти в країні подешевшають уже найближчим часом.