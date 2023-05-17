Сезон шашлику затримується: що відбувається із цінами на свинину на тлі прохолодної погоди

Експерти сподіваються, що ціни повернуться до попереднього рівня

Один із продуктів, що найсильніше здорожчали в квітні — свинина. В травні він може стати дешевшим — вже почали падати закупівельні ціни, на черзі — роздріб.

Про це пише today. Зазначається, що вартість свинини в закупівлі знизилася на понад 7% від початку травня. Зниження ціни експерти пояснюють ситуативністю і звинувачують погоду. Холоднеча впливає на активність закупівлі м'яса для смаження на природі. Зазвичай в квітні вартість зростає в тому числі і через це.

Середня ціна на закупівлю м'яса оптом — 71,9 грн/кг. Вартість в супермаркетах поки не знизилася, а по кількох позиціях навіть зросла. Зокрема за кілограм м'яса просять:

Свинна грудинка 189,10 грн (в квітні — 181,65 грн),

Свинна лопатка 187,49 грн (183,64 грн),

Свинина ошийок 244,77 грн (233,67 грн),

Свинина підчеревина 182,21 грн (176,67 грн),

Свинина ребра 177,49 грн (177,19 грн)

Свинина шашлик 196,93 грн (191,66 грн).

Експерти вважають, що повернення теплої погоди сприятиме сезонному підвищенню попиту на цей вид м'яса та знову підвищить ціни на свинину в закупівлі.

"Телеграф" повідомляв, що в Україні вже дешевшає низка видів продуктів, зокрема овочі. Однак це не стосується традиційного продукту — сала. Його вартість зростає.