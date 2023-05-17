Сезон шашлику затримується: що відбувається із цінами на свинину на тлі прохолодної погоди
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Експерти сподіваються, що ціни повернуться до попереднього рівня
Один із продуктів, що найсильніше здорожчали в квітні — свинина. В травні він може стати дешевшим — вже почали падати закупівельні ціни, на черзі — роздріб.
Про це пише today. Зазначається, що вартість свинини в закупівлі знизилася на понад 7% від початку травня. Зниження ціни експерти пояснюють ситуативністю і звинувачують погоду. Холоднеча впливає на активність закупівлі м'яса для смаження на природі. Зазвичай в квітні вартість зростає в тому числі і через це.
Середня ціна на закупівлю м'яса оптом — 71,9 грн/кг. Вартість в супермаркетах поки не знизилася, а по кількох позиціях навіть зросла. Зокрема за кілограм м'яса просять:
- Свинна грудинка 189,10 грн (в квітні — 181,65 грн),
- Свинна лопатка 187,49 грн (183,64 грн),
- Свинина ошийок 244,77 грн (233,67 грн),
- Свинина підчеревина 182,21 грн (176,67 грн),
- Свинина ребра 177,49 грн (177,19 грн)
- Свинина шашлик 196,93 грн (191,66 грн).
Експерти вважають, що повернення теплої погоди сприятиме сезонному підвищенню попиту на цей вид м'яса та знову підвищить ціни на свинину в закупівлі.
"Телеграф" повідомляв, що в Україні вже дешевшає низка видів продуктів, зокрема овочі. Однак це не стосується традиційного продукту — сала. Його вартість зростає.