Шашлик у кавовому маринаді: рецепт дивовижного м’яса, до якого не знадобиться навіть соус

Пару інгредієнтів – і овації шашлику забезпечені

Соковите, ароматне та м’ясо з рум’яною скоринкою зі смачним соусом – не про такий шашлик ви мріяли? Рецептів його виготовлення багато і здається, що новим рецептом вже нікого не здивуєш.

Сьогодні спробуємо це зробити шашликом у кавовому маринаді. У такої свинини за рецептом "Шеф-кухаря" витончений аромат та неперевершений смак! М’ясо точно стане улюбленим у вашій родині та серед друзів.

Як приготувати свинину в соусі

Інгредієнти:

свинина – 500 г;

цибуля – 150 г;

діжонська гірчиця – 1 ч. л.;

бальзамічний оцет — 2 ч. л.;

кава заварна натуральна — 200 мл;

молоко – 100 мл;

олія – 2 ст. л.;

перець чорний мелений, сіль – на свій смак.

Спосіб приготування:

Свинину порізати, додати дижонську гірчицю, бальзамічний оцет, олію, сіль та перець. Влити в м’ясо холодну заварну каву. Все добре перемішати. Зверху залийте кавовим маринадом м’ясо накрити кільцями цибулі. Маринувати свинину у каві необхідно у холодильнику від 4 до 12 годин. У каструлю мультиварки викласти свинину, випарувати залишки кавового маринаду, додати кільця цибулі, Готувати м’ясо із цибулею 10 хвилин. Долити 100 мл молока та тушкувати з відкритою кришкою ще 5-7 хвилин.

Замість майонезу до шашлику можна подати улюблений соус. Він зробить вашу страву королем столу.