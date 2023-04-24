Шашлик у кавовому маринаді: рецепт дивовижного м’яса, до якого не знадобиться навіть соус
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Пару інгредієнтів – і овації шашлику забезпечені
Соковите, ароматне та м’ясо з рум’яною скоринкою зі смачним соусом – не про такий шашлик ви мріяли? Рецептів його виготовлення багато і здається, що новим рецептом вже нікого не здивуєш.
Сьогодні спробуємо це зробити шашликом у кавовому маринаді. У такої свинини за рецептом "Шеф-кухаря" витончений аромат та неперевершений смак! М’ясо точно стане улюбленим у вашій родині та серед друзів.
Як приготувати свинину в соусі
- Інгредієнти:
- свинина – 500 г;
- цибуля – 150 г;
- діжонська гірчиця – 1 ч. л.;
- бальзамічний оцет — 2 ч. л.;
- кава заварна натуральна — 200 мл;
- молоко – 100 мл;
- олія – 2 ст. л.;
- перець чорний мелений, сіль – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Свинину порізати, додати дижонську гірчицю, бальзамічний оцет, олію, сіль та перець.
- Влити в м’ясо холодну заварну каву. Все добре перемішати.
- Зверху залийте кавовим маринадом м’ясо накрити кільцями цибулі.
- Маринувати свинину у каві необхідно у холодильнику від 4 до 12 годин.
- У каструлю мультиварки викласти свинину, випарувати залишки кавового маринаду, додати кільця цибулі,
- Готувати м’ясо із цибулею 10 хвилин.
- Долити 100 мл молока та тушкувати з відкритою кришкою ще 5-7 хвилин.
Замість майонезу до шашлику можна подати улюблений соус. Він зробить вашу страву королем столу.