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Шашлик у кавовому маринаді: рецепт дивовижного м’яса, до якого не знадобиться навіть соус

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Улюблений шашлик у незвичайному кавовому маринаді
Улюблений шашлик у незвичайному кавовому маринаді. Фото taste.com.au

Пару інгредієнтів – і овації шашлику забезпечені

Соковите, ароматне та м’ясо з рум’яною скоринкою зі смачним соусом – не про такий шашлик ви мріяли? Рецептів його виготовлення багато і здається, що новим рецептом вже нікого не здивуєш.

Сьогодні спробуємо це зробити шашликом у кавовому маринаді. У такої свинини за рецептом "Шеф-кухаря" витончений аромат та неперевершений смак! М’ясо точно стане улюбленим у вашій родині та серед друзів.

Як приготувати свинину в соусі

  • Інгредієнти:
  • свинина – 500 г;
  • цибуля – 150 г;
  • діжонська гірчиця – 1 ч. л.;
  • бальзамічний оцет — 2 ч. л.;
  • кава заварна натуральна — 200 мл;
  • молоко – 100 мл;
  • олія – 2 ст. л.;
  • перець чорний мелений, сіль – на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Свинину порізати, додати дижонську гірчицю, бальзамічний оцет, олію, сіль та перець.
  2. Влити в м’ясо холодну заварну каву. Все добре перемішати.
  3. Зверху залийте кавовим маринадом м’ясо накрити кільцями цибулі.
  4. Маринувати свинину у каві необхідно у холодильнику від 4 до 12 годин.
  5. У каструлю мультиварки викласти свинину, випарувати залишки кавового маринаду, додати кільця цибулі,
  6. Готувати м’ясо із цибулею 10 хвилин.
  7. Долити 100 мл молока та тушкувати з відкритою кришкою ще 5-7 хвилин.

Замість майонезу до шашлику можна подати улюблений соус. Він зробить вашу страву королем столу.

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