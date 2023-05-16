Вздовж або впоперек різати м’ясо на шашлик: помилка, яку роблять навіть досвідчені кухарі

Це важливе питання

З приходом весни багато людей проводять час на природі з друзями та близькими. Найкращим приводом для такої зустрічі, звичайно, є смачний і соковитий шашлик.

Здавалося б, що шашлик – це дуже проста страва, проте кожен кулінар має свої секрети та фішки під час його приготування. Єдина умова, яку всі дотримуються, – шашлик обов’язково має бути м’яким та ніжним. І цей аспект також залежить від правильної нарізки м’яса. Разом із "Главредом" розповідаємо про всі нюанси нарізки м’яса на шашлик, щоб готова страва була соковитою та дуже смачною.

Готуємо м’ясо до нарізки: прибираємо всі жилки

Перед нарізкою треба підготувати м’ясо. Добре огляньте шматок, щоб на ньому не було жодних плівок та жилок. Якщо прибрати з м’яса все зайве, готову страву буде набагато зручніше їсти. Особливу увагу слід приділити великим шматкам жиру – їх потрібно прибрати, оскільки в процесі приготування жир може підгоріти.

Як правильно нарізати м’ясо на шашлик

Коли м’ясо підготували, можна розпочинати його нарізку. М’ясо потрібно нарізати лише упоперек волокон. Саме від цього залежить м’якість майбутнього шашлику: якщо ми перерізаємо волокна, вони втрачають свою жорсткість, особливо це стосується шашлику з м’яса яловичини. Якщо нарізати шашлик упоперек волокон, він ніколи не буде "гумовим". Ваші близькі будуть у захваті — готова страва набагато легше пережовуватиме.

Якого розміру мають бути шматочки для шашлику

Зазвичай кулінари дотримуються простого правила при нарізанні м’яса на шашлик — за розміром воно має бути приблизно як куряче яйце або сірникову коробку. Саме тому оптимальним варіантом нарізки м’яса на шашлик є кубики 4х4 см. Нарізуючи м’ясо на шашлик, слідкуйте уважно за тим, щоб шматочки були однакового розміру. У такому випадку шашлик рівномірно приготується, а окремі шматочки не будуть надто сухими або сирими всередині.

Після нарізки м’яса його потрібно замаринувати. "Телеграф" ділився рецептами найкращих маринадів для шашлику.